台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」：都太年輕又當紅

▲大S病逝。（圖／翻攝IG）



網搜小組／劉維榛報導

家屬證實噩耗，藝人大S去日本家庭旅遊，因得了流感併發肺炎驟逝，享年48歲，讓各界難過不捨。有網友也哀傷表示，演藝圈哪一個藝人逝世，會讓大家感到震驚？文章引發討論，許多人回應「小鬼...真的太年輕，而且當時他還如日中天」、「許瑋倫吧...當紅女星」。

一名網友在PTT以「台灣哪一個藝人過世最讓你震撼？」為標題發文，並發文「過去30年之間讓人最震撼的，是哪一個藝人過世？」

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他認為，第一個是台灣流行音樂的傳奇人物張雨生，第二個則是演員許瑋倫，因為她很年輕就車禍過世。

底下網友回應，「小鬼」、「劉真」、「COCO李玟」、「我覺得還是小鬼QQ」、「許瑋倫、小鬼」、「許瑋倫吧...當紅女星」、「倪敏然，一個人到山上輕生」、「許瑋倫，因為是人氣正在日正當中的時候走的而且車禍致死原因太過離奇」、「劉真吧，人美心好又年輕」、「豬哥亮」、「高以翔」。

小S透露，姊姊是在日本旅遊時染上流感併發肺炎，搶救無效後過世，據悉，大S遺體會在日本火化，告別式則還在討論中。

▼黃鴻升享年36歲。（圖／翻攝自Facebook／AES黃鴻升）



▼許瑋倫2007年1月26日赴南投拍片，途中在中山高發生車禍。（圖／翻攝自微博／李威）



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