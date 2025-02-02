頭戴式裝置3499美元「又貴又重」？　外媒：蘋果放棄AR眼鏡布局

▲ 蘋果在開發頭戴式產品業務屢遇挫折，甚至面臨被Meta搶占市場的風險。（圖／摘自Apple官網）

圖文／CTWANT

蘋果公司早前推出的混合實境（Mixed Reality，MR）頭戴式電子裝置銷量不似預期，其後更傳出要求供應商停產。根據外媒指出，蘋果亦放棄了研發高階擴增實境（Augmented Reality，AR）眼鏡項目，蘋果在開發頭戴式產品業務再遇挫折。

報導指，該款代號為「N107」的產品原希望在2027年前推出，產品外觀與普通眼鏡相似，但內置顯示屏，而且需要連接Mac電腦使用。蘋果最初希望該裝置可與iPhone產品配對，後來發現手機處理能力不足，也會影響iPhone電池壽命。

售價3499美元的Vision Pro過於笨重且價格昂貴，並不容易以適當的成本找到適合的技術，難以吸引消費者。蘋果也面臨被Meta搶占市場的風險，Meta已推出一款備受歡迎的Ray-Ban聯名智慧眼鏡。

蘋果執行長庫克1月30日表示，採用這產品的企業客戶愈來愈多。但Vision產品部門員工卻認為，整個團隊缺乏目標與明確的方向，放棄不過是開發頭戴式裝置失利的最近一例，團隊士氣也大受打擊。

蘋果去年已放棄了Apple Car自動駕駛項目，加上Vision Pro項目遇上挫折，現在更傳出擱置AR眼鏡，Vision Pro進展遲緩，想要的功能也持續升級。計劃趕不上變化，也反映蘋果難以用合適成本尋找到合適技術製造新款產品。

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