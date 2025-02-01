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開鍘了！數百名美國聯邦僱員被踢出電腦系統　換上馬斯克親信

開鍘了！數百名美國聯邦僱員被踢出電腦系統　換上馬斯克親信

▲ 負責管理美國政府效率部的馬斯克及其幕僚，已將數百名職業公務員排除在幾百萬聯邦僱員個人資料的電腦系統之外。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

據路透社援引2名機構官員的說法，負責管理美國政府效率部的馬斯克及其幕僚，已將數百名職業公務員排除在幾百萬聯邦僱員個人資料的電腦系統之外。川普政府上任11天以來開始進行大規模的政府改組，這是他縮減官僚機構和安插更多忠誠支持者的第一步。

全球首富馬斯克受川普的任命統領政府效率部，預期將大幅削減220萬政府文職人員的規模，並迅速在聯邦政府內負責管理公務人員的獨立機構「聯邦人事管理局」（OPM）安插盟友。這2名因擔心遭到報復而要求匿名的官員向路透社透露，OPM的一些高級職業僱員已喪失該部門部分資料系統的存取權限。

2名官員指出，這些系統包括一個名為「企業人力資源整合」的龐大資料庫，內容包含政府工作人員的出生日期、社會安全碼、家庭住址、薪資等級和服務年資，「我們根本不知道他們在利用計算機和數據系統做什麼。這引起了極大的擔憂，因為沒有任何監督，恐造成真正的網路安全和駭客威脅。」

受此舉影響的官員仍然可以登入並存取電子郵件等功能，但無法再看到涵蓋聯邦勞動力各個方面的大量資料夾。對此，馬斯克、OPM的新團隊代表和白宮均未立即回應置評請求。

此篇報導馬斯克幕僚在OPM的行動，以及由其他馬斯克幕僚所引發的財政部大樓內部動盪，皆突顯這位億萬富翁在政府內部的廣泛影響力。《華盛頓郵報》20日才報導，美國財政部高級職業官員萊布里克（David Lebryk）在與馬斯克的盟友發生衝突後，即將離職。

此外，OPM的新團隊還包括軟體工程師Brian Bjelde，在OPM擔任高級顧問的他，曾在2003年以航空電子工程師的身份加入馬斯克的SpaceX公司，後來晉升為SpaceX的人力資源副總裁。

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