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幕後／盧秀燕有條件不選黨魁？　與朱立倫達默契不再被「情勒」

▲朱立倫（左）、盧秀燕（右）。（圖／資料照）

▲朱立倫（左）、盧秀燕（右）。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨預計今年九月改選黨主席，台中市長盧秀燕是否參選，當事人至今不露半點口風；但黨內反對黨主席朱立倫連任的動作一波接一波，「反朱派」是否會出招仍是未知數。藍營人士透露，盧秀燕目前參選黨主席機率低，周遭老臣偏保守派，認為還是要做好市政安穩下莊，縱使盧入主市府後延攬的青壯政務官及幕僚皆持想進廚房就要沾鍋的立場，但據悉，盧確實已與朱保有不選的默契，之所以不想太快表態，只是不想再被反朱派「情勒」，破壞黨內和諧。

掌握黨機器的朱立倫將於2025年10月屆滿，而對於民調與人氣均高的盧秀燕，黨內不少人勸進渴望盧成為國民黨新領頭羊。但藍營人士透露，盧秀燕與核心幕僚已定調，不參選國民黨主席改選，因國民黨形象與包袱未必為中間選民所偏好，儘管新黨魁手握2026縣市長與2028總統提名權，但同樣承擔「九合一」選舉結果不佳的風險，2022縣市長選舉攻下14席，一大部分為各地諸侯拚連任，本就有執政優勢，但到了2026九合一選舉，新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等9縣市長，都已是2任屆滿，勢必將另尋戰將，爭取延續執政，加上國民黨要拚收復南台灣失土的壓力，挑戰倍增。

此外，國民黨產遭扣之下的黨務狀況恐將成為盧一旦掌黨權後的燙手山芋，光是黨中央每月仍須支付2000多萬中央黨部租金，還有上百名黨工薪水，作為黨主席一個月至少得募款高達3000萬，因此盧營內部研判參選風險不小。藍營人士說，「黨務機器很大，光是這些就會拖了她很多時間」，還要與黨內人士磨合，倒不如交給熟悉的朱立倫，屆時朱負責擺平黨內事務，盧專心打選戰，聯手迎戰總統大選。

然而認為盧秀燕應接受黨主席挑戰的國民黨人士也直言，「拿出本事先扛起2026地方選舉責任，再徐圖2028的總統大選。」若是盧秀燕連這等魄力都拿不出手，要怎麼讓人相信，她能處理總統大選時排山倒海的政治攻防，有了韓國瑜、侯友宜的前車之鑑，就不能只想著當明哲保身等人抬轎的坐轎人。

同時，黨內也不乏憂心的聲音，若依照盧秀燕此時的規劃，當完兩任市長直攻總統，相較2024侯友宜、2020韓國瑜，儘管沒有「落跑市長」的辮子給外界抓住，但以盧的人設與陸戰實力，真正的挑戰恐怕是後年卸任後的政治動能，兩年公職空窗，能否維持高人氣並提出具體的兩岸、外交、國防等國政論述；此外，盧秀燕沒有全國性大選經驗，夫家經營營建事業，能否扛得過高強度的檢驗，都還有待觀察。

不過黨中央人士則透露，盧秀燕目前雖話不說死，但其實已與朱立倫保持密切溝通，雙方在黨主席改選一戰上似已有默契，「朱立倫連任八九不離十」，而被媒體稱之為「盧系」的台中市新任立委黃健豪、羅廷瑋去年受訪時也洩了盧「不選黨主席」的「條件」，只要願意幫盧秀燕扛轎，黨主席「姓什麼」不是重點。

淪為完全在野的國民黨，黨主席選舉吵了一年多，諷刺的是，黨內自家人選得熱鬧滾滾、殺得刀刀見骨，外界反應卻是冷颼颼，幾乎引不起一般民眾興趣、關心或期待。隨著2026地方選舉即將到來，一名藍營青年感嘆，比起誰來擔任黨主席，國民黨要如何改變陳腐老舊的醬缸文化，從「萬年老二」，變成人民信任、支持其重新執政的準執政黨，或許才是黨內最需要關切的課題。

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