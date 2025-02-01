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「吃完雞排才能上車！」她委屈回家　男友追罵公主病…兩派吵翻

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲男友擔心車被弄髒，要她吃完再上車。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

有些人愛護車子，不喜歡有人在車上吃東西，擔心會弄髒外，也不想要車子有一股食物味，一名女網友表示，因為手拿雞排而被男友拒絕上車，男友要求她「吃完再上車」，由於當時天氣炎熱，她便決定取消約會並直接回家。然而，這一舉動讓男友指責她有「公主病」，讓她感到相當委屈。

女網友在Dcard發文，「男友叫我吃完雞排再上車」，當時戶外氣溫高達34度，她手上拿著一塊雞排，男友要她吃完再上車，「我就在他車外面曬著太陽，然後他在車裡面吹冷氣」。

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她越想越覺得委屈，最後直接取消約會回家。事後男友指責她「公主病」，並表示「大家都這樣」，讓她難過求問「我這樣很公主嗎？」

貼文曝光，網友勸她分手，「如果把車子看得比女友還重要是可以放生了」、「他愛他的車大於愛妳」。不過也有網友挺男生，「妳能接受有人把妳的名牌包當垃圾袋嗎？一邊吃雞排然後食物的殘渣掉進妳的名牌包裡，互相尊重好不好」、「上車吃了雞排留下的屑屑跟味道妳要幫他清嗎？」「雞排不只味道重，也可能掉屑屑，手和嘴巴都會油油的，用髒車子不好清潔，應該互相體諒」。

另外也有人指出，「很多人的車上都不喜歡有乘客在車上吃東西啊！要是味道很濃郁的更麻煩，可能要去找汽車美容清一下了」、「我覺得看人欸，我跟我老公是有達成共識，可以在車上吃，我們有自己的小餐盤，可以放食物，飲料用自己的杯子裝，比較不會打翻，吃完一起收拾好在出發，定期保養 」、「男生對車子有潔癖沒問題，每個人在意的點不同，但是說女生公主病有問題，就是把自己的原則硬套在別人身上」。

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