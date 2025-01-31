過年走春！全台「9大景點」被評踩雷　1處爆共鳴：真的看不懂

▲台東「水往上流」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

春節假期就算沒出國，不少人還是會出門走走，安排朝聖一些知名「打卡景點」，但有時實際走訪後，卻不會想再訪。先前就有網友發起討論，「哪個景點是你去過第一次就不想再去第二次的？」超多人紛紛點名一處，「真的看不懂」、「+1這裡真的很無聊」、「小時候一頭霧水的水溝」，話題引發熱議。

有網友曾發起討論「哪個景點是你去過第一次就不想再去第二次的？」留言處紛紛點名，「慈湖」、「花蓮的親不知子天空步道」、「101！景觀台」、「高跟鞋教堂…」、「南投竹山天梯」、「花蓮新社梯田，被一堆空拍機照片騙了」、「台南國聖燈塔，偏僻+熱+難走+一堆沙+流浪狗」、「忘憂森林爛到爆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，超多人點名台東的「水往上流」，「我都不知道大家去那裡幹嘛」、「看到那條水溝，就是大傻眼」、「開了很遠很遠，還要往上走一段路，只為看那一條小水溝的水往上流，那麼一小段，然後沒了。」但也有人笑說，「可是童年回憶，我拿照片都有」、「跟對的人一起，每個景點我都能去N次。」

事實上，來自法國的百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」，曾實際考察被台灣人點名的9大爛景點，包括嘉義「高跟鞋教堂」、台南「虱目魚小子」、七股「鹽山」、六甲「夢之湖」、台東「水往上流」、雲林「五年千歲公園」、彰化「南天宮十八層地獄」、苗栗「秋茂園」，以及新竹「內灣老街」。

實際走訪後，酷認為，很多景點本身確實就是「單純拍照用」，但可能會遇到熱情、有趣的台灣人。像他在高跟鞋教堂就遇到來自雲林的導遊Michael，對方請他喝咖啡、邀請以後要去雲林。酷還被一位完全不認識他的阿伯要合照、跟可愛的狗狗玩，「其實你去哪裡不是重點，你跟誰一起去才是。」