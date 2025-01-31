年後全身痠痛！猛打麻將、拼命滑手機、追劇「春節症候群」靠貼紮放鬆

▲過度運用肌肉造成全身痠痛。（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／台北報導

長達9天的春節假期剛結束，剛返回工作崗位卻覺得全身痠痛，職能治療師鄒佳和指出：「春節後常見過度運用肌肉造成痠痛的狀況，像是過年期間猛打麻將、拼命滑手機，出現麻將肩、手機關節炎等春節疼痛症候群」，就是因為長時間維持在不對的姿勢，肌肉就開始提出抗議！

職能治療師鄒佳和針對打麻將過久常見的肩頸痠痛、腰部不適等肌肉疼痛相關症狀， 提供給民眾在家可以自行預防和處理的方法。

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▲肩頸痠痛時的肌能系貼紮法。（圖／鄒佳和提供，下同 ）

肩頸痠痛：放鬆頭半脊肌及斜方肌

別以為這些痠痛問題只出現在中老年人身上，春節期間在家日夜上網、追劇、打麻將最常見的就是肩頸痠痛，職能治療師鄒佳和解釋「頸部的肌肉直接連在頭皮上，一但肩頸肌肉酸痛可能連帶會有嚴重的頭暈想吐感」，肩頸痠痛很難受，想要快速有效的預防和伸展貼紮很有效，職能治療師鄒佳和說「肌能系貼紮是藉由貼布對皮膚產生的力學效應來達到減緩疼痛、減輕組織壓力，一貼就會覺得放鬆很多」，透過簡單的操作方式，民眾也能輕鬆上手進行貼紮。

為支撐頸部豎脊肌，貼紮支撐該處，先把頭低下，收起下巴，將布下貼在藍色錨點，分支沿著箭頭方向貼上髮線，最後使用撫平。放鬆斜方肌，分別從兩側肩峰位置的黑色錨點，順著黑色箭頭貼在上方斜方肌貼，以及下面一條從肩頸往脊椎貼，最後用手撫平貼布。

▲腰部不適時的肌能系貼紮法。

腰部不適：支撐腰部

痠痛症大部分都是因為肌肉使用不當、過度使用及不正確的姿勢所造成，尤其是突然要站起來的那一瞬間很難挺直身體，腰部肌肉突然很痛，讓整個人動彈不得，難不成接下來只能躺在床上休息了嗎？職能治療師鄒佳和說「舒緩腰部的僵硬不舒服，貼紮很快有感」，先彎腰，將貼布末端貼在背部下方的髂後上棘，也就是藍色錨點位置，以自然張力向上順貼即可，不只久坐造成的腰部不適可以用，彎腰做菜、經常負重的勞工朋友，也都可以用此方法紓緩腰部肌肉。

肌能系貼紮技術是所有人都可以輕鬆上手的舒緩方法，可以廣泛運用在日常中，且貼紮的工具很容易買到，使用時皮膚表面清潔很重要，建議洗完澡後擦乾水，不要擦乳液直接貼，職能治療師鄒佳和提醒「貼紮一般可貼3天，但是台灣太潮濕，皮膚容易出油，無法貼到3天，如果3天不到，皮膚感覺癢癢、紅紅的就是過敏了」，有過敏反應就不能再貼了。



