「舌尖上的家鄉味」飄洋來台　四川媳婦掌鍋築夢飄香

▲大陸四川跨海來的尹鳳認為，開川菜館除賺錢營生外，最重要是讓客人感受到食物溫暖與香氣，透過川菜來療育人心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

跨海來台的四川媳婦尹鳳，從房地產開發轉換成川菜主廚，嫁作台灣媳婦後與台灣孩子李俊諭嘗試開啟川菜館「椒之香」，尹鳳認為，一般台灣人味蕾已能接受「辣」、「麻」等味道，初嘗川菜料理，往往被「麻辣」滋味震撼，她則認缺少川菜最重樣的「香」才是靈魂，所以每道川菜都兼麻辣香等特色，果然在桃園開業後打下不錯的口碑。

來自四川宜賓的尹鳳，原來在大陸從事房地產開發公司總經理特助，後來遇上台商老公李俊諭墜入愛河，情願放棄在大陸工作跨海來台居住在桃園。尹鳳指出，在家鄉四川老家原本就是開餐廳為業，加上自己也愛吃館子與做菜，來台後在小孩都長大了，興起了開餐館念頭，與老公考慮良久共同開創「椒之香」川菜餐廳。

▲尹鳳刻意凸顯其中的「香」，多數的客人對「香」接受度最高。（圖／記者沈繼昌翻攝）

尹鳳表示，談到川菜，在全中國甚至全世界川菜料理界，川菜都是顯學更是中菜主流之一，最主要原因是，川菜能將香料特質發揮到淋漓盡致，數十種香料彼此交互影響，造就了舌尖上的驚嘆。尹鳳以自己老家經營的火鍋、川菜館與滷味攤，因此到台灣開了川菜館後，等於是將家族各種特色與川菜烹飪技巧融為一爐。

尹鳳認為，一般台灣人的味蕾近年來已能接受「麻」、「辣」，台灣人初嘗川菜料理，往往會被「麻辣」滋味震撼，但除了「麻辣」，川菜最重樣的「香」才是靈魂，如果川菜只有「麻辣」，卻少了「香」，那這道川菜是不及格的。

▲外焦裡嫩又入味的孜然排骨是老饕們的最愛之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

尹鳳以店內招牌菜「孜然排骨」為例，要做成這道招牌菜，其中的香辛料就用了30多種醃製，做出了讓人驚豔的孜然排骨，不僅肉質噴香入味，就連排骨尺寸也都巨大無比。尹鳳回憶，小時候家裡經濟狀況較差，每次難得吃肉都覺得吃得不過癮，自己當上廚師後，能夠主宰除了提味外，排骨的尺寸也一定要讓客人吃得盡興過癮。

▲麻辣鮮香的四川烤魚，撒上蔥花、乾辣椒與芝麻，再澆上花椒熱油激發香氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，川味烤魚料理也是一絕，尹鳳說，烤魚料理是遵循「麻辣香」等要訣，刻意突顯其中的「香」，大多數的客人對「香」接受度最高，需要調整讓客人接受的是「麻」與「辣」。因此訂餐時，她可以針對不同客人對「麻」、「辣」的客製要求做出不同調整，但對於「香」，則始終如一。

▲尹鳳推薦的水煮牛，要用當天現宰的溫體黃牛肉，這樣料理水煮牛才能柔嫩爽滑富含牛肉香氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

尹鳳也特別推薦「水煮牛」這道正宗川味料理，尹鳳指出，有些店家做這道菜用的是進口冷凍美國五花牛，但她認為真正好吃的水煮牛，一定要用當天現宰的溫體黃牛肉，做出來的水煮牛才會柔嫩爽滑且富含牛肉香氣。她也很推薦桃園的黑毛豬，肉質也相當細嫩，加上桃園靠海，不缺漁獲，對店裡的食材供應，相當有信心能夠滿足老饕需求。

另外，愛吃麵食的台灣老饕，尹鳳也推薦四川宜賓的「燃麵」非常有名，因此餐館裡一定要有這道宜賓麵食。宜賓當地的燃麵使用的是「菜籽油」，當菜籽油的量夠多，麵也夠乾的條件下，拿火去點麵，麵可以被燒起來的，因此才被叫做「燃麵」。尹鳳表示，燃麵對於麵體的品質要求非常高，要耐煮不爛，久放也不會坨，入口還要有嚼勁與夾帶麵香。到台灣之後遍尋了十餘家麵食供應商，才終於找到合適的麵做燃麵。

▲宜賓當地的燃麵在台灣桃園也吃得到，燃麵可以被燒起來的，因此才叫做「燃麵」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

燃麵用辣油調味，上面在灑滿蔥花、芽菜與花生碎，攪拌均勻後入口滿嘴香辣麻，芽菜和花生碎的口感讓燃麵更讓人入口後驚豔不已。尹鳳認為，燃麵在家鄉是大家早餐與宵夜最佳選擇，許多台灣人品嘗後，也都相當推薦且接受度很高。

尹鳳強調，台灣是美食天堂，她接待過許多早年隨國民政府來台的老榮民，離開家鄉逾一甲子，在她店裡吃到道地川味料理，幾乎會感動得落淚，更能一解思鄉之苦。這種感動，沒有親身經歷外人是很難理解的。除了老榮民，許多和她一樣嫁到台灣的姊妹，也是一傳十、十傳百聚集到「椒之香」來品嘗家鄉味。

尹鳳認為，開川菜館除了是要賺錢營生，能夠讓大家進來感受到食物的溫暖和香氣，撫慰療育人心，才是讓她繼續走下去的最大動力。