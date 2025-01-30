全台有感！10分鐘「連續5地震」　嘉義人崩潰：1周沒好好睡覺過

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者施怡妏／綜合報導

今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，震央在嘉義縣政府東南方40.5公里處，深度10公里，屬於極淺層地。接著10分鐘內又發生4起地震，芮氏規模都在3.2級以上，各地網友紛紛回報，「台南很大~連車子都明顯晃動」、「地震好大力喔，埔里很有感，又震很久」、「在菜市場，都是警報聲」。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，震央在嘉義縣政府東南方40.5公里處，深度10公里，屬於極淺層地震。氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5強，出現在嘉義縣大埔。

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震度4級地區為台南市、高雄市、嘉義市、雲林縣、南投縣、彰化縣、台中市，震度3級地區為台東縣、苗栗縣，震度2級地區為屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、宜蘭縣、新竹縣，震度1級地區為新竹市、桃園市、新北市。

接下來在10時13分發生第二起地震，芮氏規模3.4，深度11.9公里，震央位於嘉義縣大埔鄉；10時15分又發生第三起地震，芮氏規模4.3，深度12公里，震央依舊是嘉義縣大埔鄉；10時21分則發生兩起地震，震央同樣都位於嘉義縣大埔鄉，分別是芮氏規模3.2，深度10.7公里，以及芮氏規模3.3，深度10.4公里。

《ETtoday新聞雲》粉專湧入各地網友留言回報，「台中搖很大」、「彰化搖晃大，天佑台灣平安無事」、「搖5秒了警報才響」、「台中震很大，沒收到國家警報」、「台南搖有夠大」、「台中被窗戶聲吵醒」、「地震好大力喔，埔里很有感，又震很久」、「剛在馬桶坐下就地震」、「雲林有感」、「台南在二樓而已也很搖，我睡到一半嚇醒」、「台南手機先響後震」、「台南真的是每天的啦」、「嘉義已經炸了，一個禮拜沒好好睡覺過」。

▼網友留言。（圖／翻攝自《ETtoday新聞雲》粉專）

