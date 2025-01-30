蛇年開運　命理師提醒：家中擺３物恐招爛桃花

▲命理師指出，能透過在家中的正確方位擺上開花植物或粉紅色水晶球，提升運氣。（圖片來源／Shutterstock）



記者白珈陽／台中報導

提升人際關係與桃花運是許多人的心願，命理師指出，除自己保持積極態度外，也能透過家中風水來改善氣場，例如在家中的正確方位擺上開花植物或粉紅色水晶球，或避免放置尖銳的家具、燈飾等，都能提升運氣。但若擺放假花、空櫃子或大的空花瓶，恐招爛桃花。

命理師楊登嵙指出，今年影響人際關係及異性緣的「喜星」、「桃花星」和「官星」位於東南方，可以在這個方位擺放正在開花的植物或粉紅色水晶球，還能同時提升事業運。不過，需要避免擺設假花、大型空櫃子或大花瓶，以免招來爛桃花。使用指南針或羅盤找出東南方的位置，進行適當的佈置，便能迎來好運。

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其次，客廳的整潔和光線也是提升運勢的關鍵，楊登嵙說，客廳是家庭對外溝通的重要場所，保持乾淨整齊的客廳，能讓家人住得舒適，客人也會感到賓至如歸。客廳的光線應該充足，這樣能充滿陽性能量；如果客廳採光不佳，可以利用燈飾來補足光線，同樣能達到改善效果。此外，家庭用燈具最好選擇柔和且暖色調的光源，這樣能增加家人的元氣和和諧，避免冷色調燈光帶來的冷淡感。

楊登嵙也提醒民眾，選擇家具和燈飾時，應儘量避免尖銳的形狀，因為尖銳的物品容易引發口角和家庭不和。選擇圓形的家具和燈飾，象徵圓滿，能讓事業更加順利，家人關係和睦，也有助於提升桃花運和人際關係。他說，希望這些風水小技巧能夠幫助大家在新的一年裡，迎來更多的好運和幸福。