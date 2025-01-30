重案回顧／麥脆雞模擬殺人！洪淨「想讓社會看見」衝中捷隨機砍人

▲犯下中捷隨機殺人案的洪淨，遭台中地院判刑。（圖／資料照片）

記者陳韻如／整理報導

20歲男子洪淨2024年5月21日犯下恐怖的中捷隨機砍人案，造成17歲呂姓高中生及27歲長髮哥許瑞顯受傷。庭審時，洪淨多次強調，自己是因為遭受霸凌，對社會不滿，想要自我毀滅，才會犯下此案，他自知用錯方式，但「霸凌自己的人還在外面，當作沒事」。案經法院審理，洪淨被依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌判處有期徒刑10年。

洪淨2024年5月21日持3把刀搭上中捷，並隨機攻擊車上乘客，當時長髮哥許瑞顯衝上前壓制，還一度被誤認為是兇嫌，而長髮哥臉部也在過程遭到劃傷，留下長長一道疤痕，而其他乘客見狀也立即上前協助壓制，才沒釀成更大傷亡。

洪淨當時自己也受傷，遭到警方上銬逮捕時全身是血，還不斷哭喊，「我不想死，對不起」。





▲台中捷運兇嫌洪凈。（圖／記者許權毅攝）

經檢方調查，洪淨因家庭、求學因素而對社會產生不滿，因而興起了自我毀滅的念頭，於2024年4月間開始預謀「藉由殺人讓全國民眾看到自己」，最後更選在台北捷運鄭捷殺人案的10周年當天動手，希望藉此加強社會大眾對他行兇行為及廢死議題的關注，而他在案發前先從台南北上，並入住台中一間汽車旅館，期間還用麥脆雞模擬殺人手感，行為令人髮指。

而在庭審時，洪淨多次表示，自己是因為遭受霸凌，才會想犯一個大家都看見的案子，但「自己方法做錯了，霸凌自己的人還在外面，當作沒事」，他也強調，自己相當懊悔，一直有在反省、有改變，希望外界可以用客觀的角度看待他，認為不是犯一次錯的人就要面對永不被原諒的眼光，自己「終究要回歸社會」。

此外，洪淨在押期間更曾試圖輕生，一口氣吞下16顆電池，好在最終並無大礙，而法官審理後，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌，判他有期徒刑10年。全案仍可上訴。