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「內輪差＋視野死角」催命符！高市警局拍攝影片揭大型車視野盲區

▲▼為防止大型車視野盲區引發的交通事故，高雄市警局交通警察大隊特別委託專業團隊，拍攝宣導短片，提醒大型車司機及市民注意大型車視野盲區。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲為防止大型車視野盲區引發的交通事故，高雄市警局交通警察大隊拍攝宣導短片。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為防止大型車視野盲區引發的交通事故，高雄市警局交通警察大隊特別委託專業團隊，拍攝宣導短片，提醒大型車司機及市民注意大型車視野盲區。高雄市警局局長林炎田呼籲，大型車因車身高，車頭、車側、正後方都存在駕駛看不見的視野死角，民眾行車時應保持安全間隔、距離，並避免與大型車併行。

分析高雄市近年大型車肇事原因，以「未依規定讓車」、「未保持行車安全間隔」、「轉彎未依規定」、「未注意車前狀況」及「變換車道或方向不當」等5大肇因為主。為此，高雄市警局結合高雄(市)區兩區監理所，加強取締轉彎未依規定、變換車道不當、違規超載等行為，去年已規劃攔查班次計25,490次，較前年同期增加8,772次。

▲▼為防止大型車視野盲區引發的交通事故，高雄市警局交通警察大隊特別委託專業團隊，拍攝宣導短片，提醒大型車司機及市民注意大型車視野盲區。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市警局交通警察大隊拍攝宣導短片，為防止大型車視野盲區引發的交通事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

同時，警方也加強稽查大型車有無依規定裝設行車視野輔助系統並保持正常運作，113年迄今已舉發522件。警方表示，行車視野輔助系統可協助駕駛者及早反應，避免衍生嚴重事故。此外，由於大型車事故多發生於右前車角或右側車身，除已裝設第1型行車視野輔助系統者，也建議增加第2型右側主動警示系統，讓保護機制更完整。

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