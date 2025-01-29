共抗中國威脅！川普前國安幕僚再提要求：南韓、日本應增加軍費

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國川普政府時期（2017至2021年）的前國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）再次強調，南韓與日本的防衛費分擔不足，呼籲盟國增加分擔金額。他指出，美國無法單獨應對中國的威脅，並強調盟國必須在國防開支上承擔更多責任。

歐布萊恩曾在CBS《面對國家》節目中示，美國無法僅依靠納稅人來遏制中國的崛起，強調需要盟國的協助。他指出，川普在任內曾要求韓國、日本及歐洲盟國負擔更多駐軍費用，但即便這些國家已經承擔部分費用，仍然不足以分擔全部負擔。他強調，這也使得美國納稅人承受了巨大的經濟壓力，並希望盟國能像美國一樣，投入更多資源於國防。

歐布萊恩還指出，川普在當選總統後，將會重新推動這些政策，並繼續要求其他同盟國增加防衛費用。他說，「若川普能再次當選，我們將與他一起回歸這些政策。」

他進一步強調，對於同盟國，必須以「強硬的愛」來促使其承擔更多責任，類似於家庭中有時需要對成員更為嚴格的方式。

在談及中國對台灣的威脅時，歐布萊恩提出，防止戰爭的關鍵在於展示力量。他表示，如果美軍的海軍陸戰隊和其他軍力部署到太平洋，這將向中國傳遞一個明確的信號，即不要輕舉妄動。他強調，避免戰爭的核心在於遏制，而不是通過戰爭來解決問題。

此外，歐布萊恩對於如何應對俄羅斯和伊朗的問題也提出建議。他認為，美國應該加強能源生產，減少對俄羅斯能源的依賴，並對俄羅斯進行更強的經濟制裁。他還強調，應對伊朗施加最大壓力，並在必要時對俄羅斯實行全面制裁，以促使俄羅斯領導人普京回到談判桌，達成和平協議，並結束在烏克蘭的衝突。

儘管當前美國正面臨一系列挑戰，歐布萊恩仍認為，美國必須繼續展現領導力，並推動強硬的國防政策。他補充道，川普在解決俄烏戰爭問題上將比拜登政府更加迅速有效。