重案回顧／中捷恐怖濺血！洪淨3刀隨機猛砍釀2傷　被逮哭：不想死

記者陳韻如／整理報導

台中捷運2024年5月21日上午驚傳砍人案件，20歲的洪淨攜帶3把刀搭上捷運，途中無預警攻擊車上乘客，造成17歲呂姓高中生及27歲長髮哥許瑞顯受傷，好在當時有多名英勇乘客上前壓制，才沒造成更嚴重的傷亡。全案日前審結，洪淨被依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌判處有期徒刑10年。

▲中捷2024年5月21日驚傳砍人案件。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，洪淨2024年5月中旬在高雄一間五金行購買凶器，同年月19日晚間就帶著一只大的黑色包包入住汽車旅館，直到21日上午10點39分才退房，並搭乘計程車直奔台中捷運水安宮站。





▲▼20歲凶嫌洪淨當時遭壓制逮捕畫面。（圖／民眾提供，下同）

透過監視器畫面可以看到，洪淨抵達水安宮暫時，還先到置物櫃放置隨身包包，隨後才進到捷運內犯案，過程中造成17歲呂姓高中生及27歲長髮哥許瑞顯受傷，而他遭逮後竟還痛哭失聲，喊著「我不想死，對不起」，行徑相當誇張。

全案台中地院日前審結，法官審酌，洪淨因精神疾患多次自戕未果，又因遭受師長指責而心生憤怒，經由在公眾場所傷害不特定人，使社會公眾心生畏懼，以達毀滅自我的犯罪動機，且洪淨攻擊被害人的部位具高度危險性，手段兇殘，使被害人生命受有極大威脅，嚴重危害社會治安。

法官考量洪淨沒有前科，並且坦承犯罪事實，還在開庭過程中，多次表達懊悔，也與長髮哥調解成立，綜合一切情狀，最終依恐嚇危害公眾安全罪處1年6月；持刀揮砍呂姓高中生部分，依殺人未遂罪處7年10月；持刀揮砍許男部分，依殺人未遂罪處6年8月，3罪合併應執行10年有期徒刑，犯罪刀械沒收。全案可上訴。