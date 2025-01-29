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春節冷颼颼泡湯趣！苗栗泰雅文化園區煮溫泉蛋、泡腳正夯

▲（留稿）春節冷颼颼泡湯趣！ 苗栗泰雅文化園區煮溫泉蛋、泡腳正夯。（圖／苗栗縣政府提供）

▲春節冷颼颼泡湯趣！ 苗栗泰雅文化園區煮溫泉蛋、溫泉水泡腳正夯。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

入冬以來冷氣團一波接一波，苗栗縣泰安鄉溫泉風景區每年都是中台灣泡湯、觀光的熱區，今年春節連假長達9天，苗栗縣春節訂房率連續第3年蟬連全國最高。苗栗縣政府為提供更優質的觀光資源，在泰雅原住民文化產業園區推出的溫泉水煮蛋池、免費泡腳池，遊客不必大老遠就能享受跟溫泉飯店同樣的水質，在寒冷的天氣中讓身心暖洋洋。

根據交通部觀光署統計，今年春節連假全國旅宿平均訂房率僅35.65％，創下2022年疫情爆發後國旅最低紀錄；不過，苗栗縣春節訂房率達52.86％，高居全國之冠，更是繼前年春節訂房率70.44％、去年春節訂房率60.76％，苗栗蟬連3年全國第一。

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▲（留稿）春節冷颼颼泡湯趣！ 苗栗泰雅文化園區煮溫泉蛋、泡腳正夯。（圖／苗栗縣政府提供）

縣府文化觀光局分析，苗栗好山好水深具觀光旅遊優勢，冬季又有大湖草莓季、泰安溫泉旺季，而且地理位置、交通便利，保有自然山林美景及登山步道，三義、南庄雙慢城的勝興車站、鐵道自行車、龍騰斷橋和南庄老街等特色人文，都是維持高訂房率的好幫手。

為了推廣及保存泰雅族原住民的傳統文化，苗栗縣政府在通往溫泉風景區設置泰雅文化園區，遊客免費入場，館內有靜態展示品外，包括泰雅族傳統服飾，生活用品，還有打獵的武器和獵刀等，春節期間廣場安排原住民歌舞、街頭藝人演出。

▲（留稿）春節冷颼颼泡湯趣！ 苗栗泰雅文化園區煮溫泉蛋、泡腳正夯。（圖／苗栗縣政府提供）

另外，園區較受歡迎的溫泉水煮蛋池、遊客不用大老遠跑到宜蘭清水地熱，體驗溫泉水煮蛋樂趣；戶外免費泡腳區，讓遊客體驗泰安碳酸溫泉的魅力，享受與溫泉飯店同樣的水質，都受到遊客高度贊賞和歡迎。煮蛋池和泡腳池春節期間開放，春節過後只有假日才開放。

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