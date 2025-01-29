帶著孩子參加「街頭尾牙」　張雅琳連6年為無家者送暖

▲民進黨立委張雅琳參加街頭尾牙第6年。（圖／記者皮心瑀翻攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

公益團體「人生百味」自2015起每年舉辦「街頭尾牙」，向大眾募集菜色、人力，慰勞奔波維生的無家者，大家一起溫暖、熱鬧的過年。民進黨立委張雅琳參加這個活動已是第六個年頭，從一個人送餐，到這幾年揪了十幾個家庭一起，帶著小朋友從中認識無家者的處境，一起為社會努力生活的人們盡一份心力。

張雅琳表示，一開始會接觸到「街頭尾牙」，，是因為以前在「還我特色公園行動」，做這些民間親子議題的倡議時，有人推薦這個活動，後來有其他家長知道，越來越多人想要帶著孩子參與，到了第三年還請「人生百味」跟小朋友聊聊，讓孩子了解說為什麼會有無家者，在街頭生活會遇到怎樣的問題，開始更多人想要響應，覺得這是很有意義的活動，自己也就有點變成像召集人的角色，每年到了這個時候都會問問大家可以準備什麼。

張雅琳笑說，第一年剛開始要參加，她想要做餅乾，小朋友很認真，結果讓麵團揉到斷筋，自己就只能趕快衝去買現成的；後來想要讓無家者能吃到熱騰騰的飯菜，所以開始用白菜滷，慢慢的一年一年，都可以準備到25份到30份。

張雅琳指出，要用一大鍋的白菜滷，要準備一大箱的青菜，還有絞肉跟很多的料，到煮好通常都要花一整天的時間，雖然自己現在是立委，有很多行程要跑，沒時間像之前一樣去煮白菜滷，但她跟孩子還是想要繼續幫助無家者，因此今年就改送應景的水果橘子給大家，「就比較可惜啦」。

張雅琳表示，無家者因為在外生活，有些牙口不好，所以要幫他們準備好咀嚼、好消化的食物。參加這個活動不只有教育意義，家長們、小朋友們也可以有更多交流，她也期待透過這些接觸，小朋友能對社會議題保持好奇心，願意了解不同觀點，用更為寬容的心去理解、承接不同的人。