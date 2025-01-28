嚴陳莉蓮年菜竟有「金條」　一道台灣料理擄獲嚴凱泰味蕾

▲嚴陳莉蓮每年都會親手準備炸春捲這道年菜，她的春捲外酥內軟又不油膩，甚受歡迎。（圖／CTWANT提供，下同）

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裕隆集團執行長嚴陳莉蓮自2018年底接棒以來，從商場生手逐步磨練成集團「總教練」，她大刀闊斧改革，帶領裕隆穩健地邁向70周年。商界封嚴陳莉蓮為「鐵娘子」，但在員工眼中，她更像個剛柔並濟的大姊姊。「她做事果斷，待人溫暖，還有一手好廚藝，可以包辦一整桌年夜飯。」一位裕隆員工說。

嚴陳莉蓮於1991年2月與當時裕隆集團少東嚴凱泰結婚，由於裕隆嚴家與吳舜文家族早年都是上海望族，每年除夕團圓飯幾乎清一色上海菜。嚴陳莉蓮嫁入嚴家後，除了學會一手上海菜外，也嘗試將台灣口味搬上餐桌，據說有一年她做了破布子蒸午仔魚和乾煎馬頭魚，嚴凱泰吃後大為驚豔，從此嚴家的餐桌上，便愈來愈常見台灣料理。

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這道擄獲嚴凱泰味蕾的破布子蒸午仔魚，要怎麼料理才好吃呢？嚴陳莉蓮表示，魚的新鮮是首要條件，其次醃製的破布子（樹子）罐頭不能死鹹，盡量選用「甘口」的醬油。至於煎魚的撇步，嚴陳莉蓮說，鍋一定要夠熱，才不會黏魚皮；此外，要多點耐心，「別急著翻面。」

直到今日，嚴家的年夜飯必定有的年菜，就是象徵財富、外形像金條的「炸春捲」，和像元寶的餃子。「中溫將春捲炸熟，再用短時間的高溫炸酥春捲皮並且將油逼出。」嚴陳莉蓮說，這樣才能要炸得外酥內嫩又不油膩。至於餃子，講究的是皮薄餡多，嚴陳莉蓮會在餡料裡加些薑末，既去腥又提味。

嚴陳莉蓮也非常擅長台灣小吃，譬如茶葉蛋、蚵仔煎、豬血糕等夜市美食。「遇有特殊日子或與主管開會，她偶爾也會事先準備這些小點心與同仁分享。」嘗過嚴陳莉蓮手藝的主管表示，「執行長的蚵仔煎不僅蚵仔多，蛋皮還能煎得很酥脆，自己調煮的醬汁也是一絕，完全不輸士林夜市。」嚴陳莉蓮說，粉漿要煎得「赤赤」，關鍵在於太白粉、麵粉、地瓜粉的比例調配，且每個人喜歡的口感不同，她也是經過多次嘗試才找出自己喜歡的最佳比例。

另外一派員工則支持嚴陳莉蓮的茶葉蛋，「滷得十分入味，完勝超商茶葉蛋。」據了解，嚴陳莉蓮的獨門茶葉蛋可是有秘方，不僅蛋必須精選，滷方裡還包括埔里香菇、阿薩姆茶葉以及來自屏東的本土品牌醬油，可說不惜血本。

▲裕隆集團的春節禮盒裡，台灣各地在地小農的特色農產品，嚴陳莉蓮說，「要讓大家看見台灣好味道。」

因為有著一手好手藝，嚴陳莉蓮深知食材對於料理的重要性，那怕只是一味簡單的調味品，都足以影響一道菜的成敗。加上裕隆集團長久以來深耕本土的理念，嚴陳莉蓮每年限量送給客戶與媒體的春節禮盒，也都以推廣台灣優秀小農產品為主，「要讓大家看見這些始終堅持做出好東西的台灣好農。」據了解，裕隆集團每年的春節禮盒都備受好評，是許多客戶與媒體最期待的春節禮物。

2025年裕隆集團的春節禮盒裡，包括有高雄美濃的9年陳年蘿蔔乾、台中東勢的梅乾菜、雲林斗六萬豐醬油蔭鹽花、彰化田尾永隆牧場六白黑豬肉火腿、屏東車城古魚小辣醬，和屏東後灣馬尾藻鹽。

▲禮盒還附上一大張說明書，記載每一樣食材的產地、生產過程、特色及建議烹調方式。

禮盒中除了食材外，還印上一大張說明書，上面記載每一樣食材的產地、生產過程、特色及建議烹調方式，讓收禮者一邊料理美食，還能吃到每一位農民的辛苦用心。值得一提的是，屏東後灣的馬尾藻鹽，是用人工手採收僅能生長在無汙染珊瑚礁岩地區的褐藻，以及面天凹洞礁岩內的結晶鹽塊，再分別加熱熬煮，全台僅此一家且產量甚少，所以也沒有特別包裝，裕隆集團還特別幫其製罐包裝。

負責2025年裕隆集團的春節禮盒內容物挑選的食農策展人高靜玉表示，在與裕隆集團開會決定禮盒內容時，嚴陳莉蓮只說了「要台灣在地小農、要有地方特色，預算是其次」的大原則，但據高靜玉估計，「2025年禮盒的市價至少2000元。」

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