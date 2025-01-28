大年初一頭香「不用凌晨排隊搶」！命理師教一招：一樣有效

▲近日準備過年，不少民眾會在大年初一跑去搶頭香。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

近日準備過新年，命理師柯柏成指出，新年第一天的重頭戲莫過於祭祀和向人道恭喜。其實，不需要在凌晨0時0分就跑去廟裡搶頭香，新年第一天選擇一個適合自己的好時辰去上香，也同樣有效。

如果家中有奉祀神明或祖先的習慣，柯柏成建議，應該先在家裡祭祀上香，然後再去廟裡上香。根據他的說法，早上7時至9時是祈求財運的最佳時段；而從事業務需要貴人幫助或學生想求文昌運的朋友，則適合在早上9時至11時去上香。

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柯柏成還提到，當天的奇門遁甲局裡，卯時（早上5時至7時）是難得的月照瑞門格局。他建議大家可以往住家的正南方連續走至少15分鐘，這樣可以沐浴在這個時辰的氣場中。在路上，最好能規劃經過有花開的公園，這樣暗戀已久的人可以在沐氣過後勇敢表白，未婚沒有對象的朋友則可以把終點設在月老廟，這樣會更容易牽成姻緣，對象也會更符合自己的理想。

此外，這個時段同時也是星奇朱雀上好格局。如果家中有久病不癒的家人，且狀況許可，可以在這個時間陪同他們往南方散步。如果不方便外出，可以安排他們面向家中南方的窗戶或陽台，坐臥都可以。如果還能看到鳥類飛過，那就更為吉祥。

柯柏成強調，這些建議不僅是基於傳統習俗，更是結合了奇門遁甲的理論，讓大家在新年第一天就能迎來好運。希望大家都能在這一天獲得滿滿的福氣，開啟一個順利的新年。