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2大外送平台「春節優惠碼」快收！星巴克半價喝、點火鍋送干貝

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲2大外送平台春節限定優惠碼一次看。（示意圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蕭筠／台北報導

過年不想出門覓食就叫外送！《ETtoday新聞雲》整理2大外送平台「春節限定優惠」，除了王品旗下各大火鍋品牌大方送干貝、口水牛之外，還可享星巴克指定飲品第2杯半價喝。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda祭出一系列過年優惠碼。（圖／foodpanda提供）

●foodpanda
1. 1月28日至2月2日期間美食外送、生鮮雜貨每日上午11時搶限量66折發財金，消費滿額即可使用，每人每日限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至2月2日凡輸入優惠碼「蛇米瓏賀甲」可享「指定餐廳下單滿319元打85折」優惠，最高現折50元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至2月12日免優惠碼可享「王品集團聚火鍋下單歡聚御節海陸雙人套餐送日式蕨餅2份」，部分分店不適用。

4. 即日起至2月12日免優惠碼可享「王品集團和牛涮下單雙人爆腹和牛套餐送鮮嫩干貝6顆」，部分分店不適用。

5. 即日起至2月12日免優惠碼可享「王品集團和牛涮下單4人和牛套餐送鮮嫩干貝12顆」，部分分店不適用。

6. 即日起至2月12日免優惠碼可享「王品集團青花驕下單鮮香麻雙人繽紛青花宴／鮮香麻四人歡聚青花宴送口水牛」，部分分店不適用。

7. 即日起至2月12日免優惠碼可享「王品集團嚮辣下單雙湯霸王牛雞／豬雞雙人套餐送日本干貝6顆」，部分分店不適用。

8. 即日起至2月12日免優惠碼可享「王品集團尬鍋下單歡喜尬雞湯生鮮鍋雙人套餐送鮮蝦1份」，部分分店不適用。

9. 即日起至2月2日免優惠碼可享星巴克「大杯那堤」、「大杯經典紅茶那堤」、「大杯焦糖瑪奇朵」共3杯指定飲料現折100元，部分分店不適用。

10. 即日起至2月2日免優惠碼可享星巴克「特選馥郁那堤」、「可可瑪奇朵」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

11. 即日起至1月31日凡輸入優惠碼「必勝客吃蛇麼」可享「必勝客金皇軟殼蟹干貝小比薩打75折」優惠，部分分店不適用。

12. 即日起至1月31日凡輸入優惠碼「必勝客吃蛇麼」可享「必勝客下單滿250元現折50元」優惠，部分分店不適用。

13. 1月29日至2月11日免優惠碼可享漢堡王「松露福運烤雞堡滿足餐」、「松露至尊烤牛堡滿足餐」打7折優惠，部分分店不適用。

14. 即日起至2月5日免優惠碼可享「達美樂好運噴發披薩大套餐打52折」優惠，部分分店不適用。

提醒優惠碼須為線上付款方可使用，數量有限，兌完為止；實際活動詳情及辦法請以APP及官網為主。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats也有春節限定優惠。（圖／Uber Eats提供）

●Uber Eats
1. 即日起至2月28日全用戶輸入優惠碼「蛇尖饗宴」可享「美食外送下單滿299元打85折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

2. 即日起至2月28日新用戶輸入「新享生鮮雜貨」可享「生鮮雜貨下單滿399元現折200元」優惠，每人限用2次，限輸入後15天內使用完畢。

3. 即日起至1月28日Uber One會員凡輸入優惠碼「蛇來運轉」可享「美食外送下單滿350元打85折」優惠，最高現折70元。

4. 即日起至1月31日Uber One會員凡輸入優惠碼「蛇麼都能點」可享「美食外送下單滿799元現折100元」優惠，每人限用3次，數量有限、兌完為止，限定台灣營運範圍內。

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