中和民宅藏賭場！警持搜索票破門　豪乳女賭客這動作吸睛

▲女賭客遭警方查獲，無奈地將傲人的上圍頂著賭桌上。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，趁即將過年期間，租下民宅開設麻將賭場，遭到民眾檢舉，警方長期埋伏蒐證下，見時機成熟後，向新北地方法院聲請搜索票前往查緝，順利逮獲負責人及4名賭客，並查扣賭資、抽頭金、賭具及監視器等證物。

據了解，有賭博前科的44歲王姓男子，日前租下中和員山路巷內一處民宅，開設麻將賭場，透過通訊軟體群組及臉書社團招攬賭客，想趁過年期間大賺一筆；但由於長期出入份子複雜，又時常傳出吵雜聲響，引起附近住戶困擾，進而向警方檢舉，經警方長期埋伏下，確認賭博事實，向新北地院聲請搜索票。

▲警方進入屋內將王男控制，並喝令房內賭客不准動。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方見時機成熟，進入屋內查緝時，先將把風的王男控制，並進入屋內喝令賭客不准動，警方發現，王男將屋內房間全改成各式賭廳，提供賭客使用，自己則抽頭牟利。警方除逮獲賭客27歲李女、53歲謝女、54歲王女、46歲莊男及負責人王男外，並查賭資12000元、抽頭金1200元及賭具等證物；其中一名身材豐滿的女賭客被逮後，還無奈用胸部頂著賭桌。

詢後警方依賭博罪將王男移送新北地檢署偵辦，而李女等賭客則移請新北地院裁罰。

▲警方查扣賭具麻將、賭資及監視器等證物。（圖／記者陸運陞翻攝）