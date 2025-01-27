暖男歌手約砲遭檢舉　桌上出現2物品遭判刑3月定讞

▲有多起司法案件的大馬歌手丘沁偉，再因轉讓毒品遭判刑定讞。（圖／記者劉昌松攝）



記者吳銘峯／台北報導

「熊聲暖男」歌手丘沁偉，2022年10月間先在網路上約砲男同志，稱邀請對方前來摩鐵「放鬆」一下，結果遭前北市議員楊實秋的獨子楊澤祖向警方舉報，警方進摩鐵盤查後，果然查出桌上有安非他命毒品與吸食器。最高法院審理後，依轉讓禁藥罪判處丘男有期徒刑3個月定讞。

33歲的丘沁偉來台就讀大學，成為音樂創作人、歌手，自稱「熊界天菜」、「暖聲熊男」，2013年因「我們回家，好嗎」一曲在網路走紅，但因發行專輯問題跟經紀人發生糾紛爆出債務問題，近年來，丘男與楊澤祖間因互控官司，多次出現在新聞版面上。

丘沁偉與楊澤祖間的關係，起源於2020年間協助楊男架設網站，當時丘男因此得知楊氏父子個人資料。丘、楊鬧翻後，丘男2020年11月到2021年10月間，長達1年的時間內，陸續在各大討論區、臉書等處，發表侮辱楊男的言論，包含「堂堂前議員之子究竟為何下海賣淫」、「賣淫為生」、「偷拍、散布性愛影片」、「下海當男妓」。

不僅如此，丘沁偉也在楊實秋的臉書上留言「偷拍犯的爸爸」、「淫蟲的爸爸」、「兒子賣淫你教的嗎」「養不教父之過，會生不會教」、「有種不要刪留言多讀點書啊國民黨後裔」，丘男最後被依照違反《個人資料保護法》判刑6月定讞。

而本件毒品案乃因丘男2022年10月間，以假帳號上網約砲男同志，結果找到與楊男熟識的男姓友人；丘男還向對方指稱要他前來摩鐵「放鬆」一下。男友人隨即告知楊男，2人議定要赴約，楊男也提醒男友人說丘男可能會提供毒品；此外楊男也立即向警方舉報。

男友人赴約後，丘男果然拿出甲基安非他命毒品及吸食器，男友人詢問這是什麼？丘男謊稱並非毒品，而是水煙，男友人隨即吸食一口。而後警方進門盤查，當場查獲毒品與吸食器。全案移送法辦後，檢方依照「轉讓禁藥罪」對丘男提起公訴，一二審均將他判刑3月、不得易科罰金，全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，丘男須入獄服刑。