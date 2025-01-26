破解刮刮樂中獎公式？「這號碼」每買必中　網實測嗨喊：是真的

▲過年一到，許多民眾會買刮刮樂來試手氣。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

農曆新年9天假期到來，許多民眾都會買刮刮樂試試手氣。近日，有民眾在臉書社團上，公開自己選的號碼，發現這號碼每買必中，底下也有許多人附和，實測發現真的會中，引起網友熱議。

一名網友昨（25）日在臉書社團「刮刮樂中大獎分享CCCCCCCCC」上發文透露，自己破解了200元刮刮樂的中獎公式，「26真的每張都有獎，目前（刮中）500、1000、2000，大家快去選26號刮起來！」

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貼文曝光後，許多網友趕緊到彩券行實測，不少人在底下留言回報真的會中獎，並曬出刮刮樂證明「CCCCC26真的中了」、「剛看完這篇立馬挑了一張200塊的26（檯面上200塊唯一有剩26的），結果中500，謝謝原po」、「真的耶26蠻常中獎的」，底下也狂刷一排「恭喜cccc！」

不過，一名彩券行老闆娘透露，刮刮樂「沒有幸運號碼」的說法，也沒有這張號碼沒中，前後號碼一定會中獎的說法。也有自稱是彩券行員工在Dcard發文表示，其實刮刮樂沒有所謂的幸運號碼，刮刮樂全憑運氣；並呼籲消費者如果桌面上沒有想要的號碼，也不要請店員開新的一本挑選，畢竟中獎號碼真的是隨機的。

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