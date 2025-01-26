自由行必備！高雄「好玩卡3日券」任選5景點暢遊　大眾運具搭到飽

▲高雄好玩卡三日券有實體卡、電子票券兩種選擇。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新年暢遊高雄旅遊必備！高雄市觀光局全力搶攻海內外自由行旅客，推出「高雄好玩卡(Kaohsiung Fun PASS)」3日券，已正式上架販售，購買還送龍虎塔對杯。好玩卡享有各式大眾交通運輸工具48小時搭到飽，還能在22個精選熱門景點中，任選5個享有優惠或免費入場，吃喝玩樂一次擁有。

觀光局高閔琳局長表示，「高雄好玩卡」3日券專為高雄深度旅遊設計，結合MeN Go 48小時交通方案，可在48小時內無限次搭乘捷運、輕軌、公車、公路客運等運具。持卡旅客可在3日內探索22個熱門景點中任選5個景點暢遊，包括壽山動物園、愛河貢多拉船、駁二當代館等，可大幅降低交通與景點門票費用，讓旅程更加便利無憂。

▲▼憑高雄好玩卡三日券，可享輕軌48小時搭到飽，還可以選免費去動物園玩。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，3日券原價2169元，特價只要1400元，有電子票券和ˊ體卡雙重選擇。憑卡享超過50間限定優惠店家，吃喝玩樂一次滿足，非常適合新春假期，讓旅客以最便捷的方式探索高雄，並輕鬆融入當地文化與特色。無論是走進高雄流行音樂中心，感受音樂與城市融合的魅力；漫步哈瑪星鐵道文化園區，體驗復古鐵道風情。這張高雄旅遊神卡都能滿足旅遊的各種需求，景點不需事前預約，說走就走。

▲購買高雄好玩卡還送龍虎塔對杯。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動自25日至2月16日登場，邀請民眾一起到愛河灣參觀又小又可愛的日本IP「吉伊卡哇（Chiikawa），不僅好玩、好拍、又好逛。搭配「高雄好玩卡」1日券或3日券，無限搭乘高雄大眾交通運具，將可省下大量的交通及景點門票等費用，還可至駁二藝術特區（高雄市鹽埕區大勇路1號），免費兌換限量「高雄龍虎塔對杯」。

▲高雄好玩卡精選景點。（圖／記者許宥孺翻攝）