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大陸 大陸焦點 特派現場

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

▲▼大陸小學數學題目像腦筋急轉彎，引發網友熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

▲大陸小學數學題目像腦筋急轉彎，引發網友熱議。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

數學題考的不是數學！近日大陸網路上流傳一張小學數學考卷，有兩道題目顛覆大家的想像，更像是腦筋急轉彎。其中一題是，用30元（人民幣，下同）買12元蔬菜，老闆應該找多少錢？小學生回答18元卻答錯，引發網友熱議。

這張小學數學考卷第一題「思考題」是：「奶奶有30元錢，去菜市場買了12元蔬菜，蔬菜店老闆應該找奶奶多少錢？」學生回答「30-12=18（元）」，卻被老師判定為錯誤。

一位大陸數學老師出面解答說，這題需要結合學生學習的人民幣知識，生活中是沒有30元人民幣的，所以答案有兩種。如果奶奶支付的是15元，那麼需要找回3元；如果奶奶支付的是20元，那麼應找回8元。

▲▼大陸小學數學題目像腦筋急轉彎，引發網友熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

另一道題是，16個小朋友玩跳繩，5個跳過去了，還有幾個沒有跳過去？學生回答11個，老師卻打叉，並寫上「再認真思考一下」。

從敘述來看，正解應該是孩子們在一起玩大跳繩，這樣有兩個人是負責甩跳繩的，剩下14個同學跳繩，有5個跳過去了，也就是說還有9個沒跳過去。

▲▼大陸小學數學題目像腦筋急轉彎，引發網友熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

網友看了之後直呼「把數學和腦筋急轉彎應該分開」、「捨本逐末了，應用題是生活場景與數學的結合，但考點應該側重數學。如果演變成考點是生活場景的理解，那就是在考語文閱讀或者生活經驗了，脫離的以數為首的原則」。

還有網友說，美其名曰鍛煉學生的思維，美其名曰聯繫生活實際，唯獨忘記了小學生的思維水準狀況和生活實際狀況，「題題挖下坑，坑坑不一樣，躲過這個坑，掉進那個坑」。

▼另一道數學題也讓網友傻眼。

▲▼大陸小學數學題目像腦筋急轉彎，引發網友熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

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