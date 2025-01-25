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過年「吃完橘子皮別丟」！　大掃除6大妙用：去汙又除臭

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

▲日本家事達人分享橘子皮的6大妙用。（圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

年關將至，許多人都忙著過年大掃除，而日本居家清潔顧問「りんこ」則分享了在打掃時吃剩橘子皮的妙用。她表示，吃完橘子後千萬不要把皮丟掉，因為橘子皮含有天然的油脂與酸性成分，是非常實用的清潔用具，同時也分享了6種活用橘子皮的清潔小撇步。

1、清潔水槽與水龍頭

橘子皮中含有的酸性成分能夠有效去除污垢和水垢。

使用方法：
利用橘子皮內側白色部分直接擦拭水槽或水龍頭的污垢。靜置數分鐘後，以清水沖洗，再用乾布擦乾，就能讓金屬部分閃亮如新。

2、清潔微波爐

橘子皮可以去除微波爐內的污漬和異味。

使用方法：
先用濕布簡單擦拭微波爐內部，隨後將橘子皮放進微波爐內加熱2至3分鐘。加熱後，用抹布擦拭微波爐內部，就能輕易清除污垢，還能留下橘子的清香。

3、除臭和殺菌砧板

橘子皮中的天然油脂具備除臭和抗菌效果。

使用方法：
用橘子皮內側擦拭使用過的砧板，靜置5至10分鐘，再用清水沖洗乾淨，就能有效減少異味，提升清潔感。

4、清除油污

橘子皮中的天然油脂能分解油污。

使用方法：
用橘子皮的內側擦拭沾有油污的地方，再使用柔軟的布或海綿擦拭，必要時用濕布擦拭乾淨。

5、去除地板上的筆跡
橘子皮的油脂成分可有效清除油性筆痕。

使用方法：
用橘子皮擦拭油性筆的痕跡，再用乾燥柔軟的布擦拭，就能去除污漬。

6、作為除臭劑使用

乾燥過的橘子皮也可以作為天然除臭劑。

使用方法：
將乾燥過的橘子皮放進茶包袋中，置於冰箱、鞋櫃或衣櫥內，就能散發香氣並消除異味。


「りんこ」也提醒，由於橘子皮含有酸性物質與油脂，因此使用後務必用水徹底沖洗，否則殘留的物質或油脂可能會造成污漬或黏膩感。此外，某些材質對酸較敏感，使用前務必要在不顯眼處先試用。

 
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