小心財務狀況！2025年「4大生肖」蛇年犯太歲

▲台灣有太歲燈、光明燈祈求的傳統習俗。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣有「安太歲」傳統習俗，專家表示，犯太歲主要分5類型，可能導致運勢不佳，為了減輕犯太歲帶來的不利影響，民間常有安太歲（點光明燈）和佩戴護身符的化解方法，而今年需要安太歲的生肖為「蛇、豬、虎、猴」。

神佛解讀專家阿谷老師指出，太歲又稱「歲君」，在中國古代天文和占星學中，與木星的運行有關，傳統信仰中，太歲被視為一年中主宰運勢的神靈，負責掌管人間的吉凶禍福，每年都有一位太歲星君輪值，這些星君共有60位，依據天干地支的排列組合進行循環。

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犯太歲主要有「值太歲、沖太歲、刑太歲、害太歲、破太歲」等5種類型，可能會有健康、官非、破財等問題。阿谷老師說，化解方法可以前往廟宇參加安太歲儀式和點太歲燈，祭拜並祀奉太歲星君，祈求庇佑，也可以佩戴太歲符或其他護身符，減輕負面影響。

除了太歲燈，民間也流行點光明燈。阿谷老師說明，犯太歲者容易受到流年影響，點光明燈有助穩定氣場、降低衝突與阻礙，防止小人干擾或意外發生，主要也是祈求神明或佛祖保佑驅除災難、避凶化吉，帶來平安與順遂，幫助增強正能量，適合事業、感情、財運等方面遇到瓶頸的人。阿谷老師提醒，光明燈也有分很多種類，如平安燈、天醫燈、開悟燈和姻緣燈等特殊燈種，有需求的民眾都建議詢問專業意見再進行。

【今年犯太歲的生肖：蛇、豬、虎、猴】

1. 屬蛇（犯太歲）：本命年，計畫容易有阻礙，需注意財務狀況並可能面臨情緒不穩和健康問題。



2. 屬豬（沖太歲）：運勢波動較大，易有變化，工作事業容易有突然的變動。



3. 屬虎（刑太歲+害太歲）：可能遭遇人際不和、是非增多，或是不公平的對待，需謹慎行事，避免衝動。



4. 屬猴（刑太歲+破太歲）：人際關係兩極化，易有突發破壞，需注意情緒管理和避免爭執。

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