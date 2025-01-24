8台人淪豬仔！2女付贖獲救6人生死不明　家屬祭出「以黑制詐」

▲衛星圖片顯示位於緬甸妙瓦底的KK園區儼然成為一個獨立的聚落。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者鄧木卿／台中報導

國人被以找工作或免費招待旅遊誘騙到東南亞從事詐欺工作的事件愈來愈多，去年12月初又有8名男女被同一名北部朱姓女子騙去泰國，8人一出機場馬上就被直接送到緬甸詐騙園區，其中2名女子付清贖金後陸續逃回台灣，其他生死未卜的在台親友氣得找黑道介入，要找尋朱女支付贖金，但她已關機失聯。

8人年紀在30歲至60歲之間，有男有女，彼此不認識，直到出了泰國曼谷機場，坐上同一輛車，才知道大家都是朱女的多年好友，都是被以免費招待泰國旅遊為由，坐上同一班飛機。

8人一上車，手機全被沒收，由詐團人員過濾和親友之間的通話紀錄，詢問職業、收入、有無動產、不動產，作為贖金開價標準，配合度高，熟悉電腦者，就拘禁並傳授詐騙教戰守則，否則就通知家屬付贖放人。



▲▼8人去泰國免費旅遊竟直送緬甸詐騙園區，2女付贖逃回台灣，還有6人生死未卜。（圖／民眾提供，下同）

詐團都先開高價，再讓家屬殺價，A女和B女後來分別由家屬匯款40萬元、65萬元獲釋，逃回台灣，2女平安回到家後，立即連絡朱女怎麼回事，朱女直推託好意介紹免費旅遊，不知情被賣掉一事。

目前仍有6人生死未卜，其中1人連絡上在台家屬，但家屬找上朱女，要求支付贖金，但朱女不肯，家屬決定找黑道出面幫忙。

知名魔術師也是全力營救藝人康岳的王元兆表示，在緬甸園區的詐團都是大陸人，朱女角色是負責找人，一旦把人送上飛機、拍下機票上傳，她每1人可收取8萬元至12萬元代價，有鑑於被騙到東南亞從事詐欺的無辜國人愈來愈多，除了國人要小心謹慎之外，政府更該積極查辦，遏阻不法情事發生。