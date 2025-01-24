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孩子捐20元幫孤寡老人過年　遭公益團體嘲諷「摳」讓媽媽氣炸了

▲▼新台幣20元、零錢。（圖／記者趙蔡州攝）

▲孩子捐20元幫助孤寡老人過年，遭公益團體嘲諷「摳」讓媽媽氣炸了。（圖／記者趙蔡州攝）

記者趙蔡州／綜合報導

做善事不應該分事情的大小，一名山東網友近日在微博投訴，她日前看見有公益團體在網路上募款，說是要幫助農村孤寡老人過年，還強調「一分也是愛」，然而當她的2個孩子一起捐了20元人民幣（約新台幣45元）時，卻遭對方拒收，甚至還酸很摳（小氣），消息曝光後，公益團體立刻遭網友留言撻伐。

根據陸媒《紅星新聞》報導，居住在山東省濟寧市的劉姓女子近日在微博投訴，她日前在一個志工群組看見有公益團體正在募集善款，對方聲稱要幫助多名農村的孤寡老人過一個好年，還寫下「請愛心人士伸出援助之手，一分也是愛，好人一生平安」。

▲▼小朋友捐10元幫助孤寡老人 遭公益團體嫌棄：摳。（圖／翻攝自微博）

▲▼小朋友捐10元幫助孤寡老人 遭公益團體嫌棄：摳。（圖／翻攝自微博）

▲劉女表示，她的2位孩子各捐款10元，卻被公益團體嫌棄。（圖／翻攝自微博）

劉女把公益活動告訴自己的2個孩子，孩子們聽了決定各拿10元人民幣的零用錢捐出去，她贊成孩子的決定並迅速聯繫募款發起人，告訴對方她的孩子願意奉獻一份愛心，接著將20元人民幣匯給對方，不料對方不但沒有接受，還回覆說很摳（小氣），讓她相當傻眼。

劉女認為，捐款金額不管多或少，都代表愛心人士的心意，數額小的捐款不應該被嫌棄，而且公益團體明明說「一分也是愛」，結果卻不收10元，當真是說一套做一套。

針對指控，公益團隊負責人表示，工作人員確實有言語不當的情況，事後已經向劉女道歉，也解釋本意不是嘲諷劉女很摳，而是想對劉女說「你捐10元，可能會被別人說摳」。

劉女後來告訴媒體，她接受了公益團隊的道歉，但未來不會再參與該團體的任何活動，畢竟做公益的管道非常多，「做公益真正重要的，不是形式，而是真心」。

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