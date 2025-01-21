網紅揪團害人拉肚子　竟辯「自由行隨性」後落跑

▲黃小姐怒斥陳韋君違法帶團，也沒幫團員買保險，十分離譜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

Yolanda帶的泰國旅拍團狀況百出，沒按照行程提供三餐飲食，總是帶著團員吃路邊攤，又髒又亂，她卻理直氣壯解釋，因為是「自由行」所以吃得比較隨性，沒想到半數團員吃壞肚子，被她丟包在「華欣」動物園門口，陳女先落跑，讓生病團員自己搭車回酒店，有團員大罵，什麼鬼自由行，簡直是烏龍旅行團！

Yolanda身兼地陪、導遊與攝影師，糟糕的是，她本人英文不怎麼樣，泰語也只會幾句，在沒有地陪的狀況下，連基本溝通都成問題。例如，有位團員的鑽戒掉在某網紅咖啡廳的人工河裡，得有人去交涉，至少要請店家派人打撈，但她語言不通，雞同鴨講，店家根本不理她，最後不了了之，身處國外，又能怎樣，該名團員只能自認倒楣。

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此外，5天4夜的行程，住的部分還算可以，有到預定的酒店投宿，但吃的部分跟事先講的完全不同，Yolanda總是帶團員吃路邊小吃店，又髒又亂，但她卻宣稱因為是「自由行」，所以隨性一點，團員認為她可能是為了省錢，加上沒有其他選擇，只能聽憑安排，果然吃出問題！

▲陳韋君靠拍美照的技術，成為擁有近10萬粉絲的攝師網紅。

最後一天，行程在曼谷市郊的華欣，有4、5位團員吃壞肚子，陳韋君沒辦法處理，竟將生病的團員「丟包」在當地的動物園門口，要他們自己搭計程車回酒店，黃小姐也是被丟包的一員。

她氣憤地說：「我們回酒店之後，陳韋君也沒安排當地醫師診治，就拿她從台灣帶來的成藥給我們吃，害我拉了一個晚上，人都虛脫了，旅遊興致也被破壞殆盡，回國後想求償，結果發現她沒幫我們買保險，大家都氣壞了！」最近與黃小姐同團的朋友，發現陳又要在春節前揪韓國自由行旅拍團，於是推舉黃出面向主管機關檢舉，並向本刊投訴，希望不要再有人受害。

對此，交通部觀光署指出，旅行業是特許行業，無照不得經營，但越來越多網紅透過網路攬客組團出遊，一旦衍生糾紛，消費者恐求償無門，至於陳韋君標榜「自由行」，觀光署強調，只要牽涉行程，且有代購機票的行為，就必須由合法的旅行業者執行，這跟自己揪朋友出去玩是不一樣的。

觀光署強調，違法帶團目前最重可處50萬元罰款，未來還將修正《發展觀光條例》部分條文，擬將罰鍰上限提高至200萬元，就是希望遏止這股網紅違法帶團的亂象。



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