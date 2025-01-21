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嘉義6.4強震破30次餘震集中台南　氣象署預警：3天內恐有5.0地震

▲▼0121大埔地震（圖／NCDR）

▲大埔地震最大震度達到6弱。（圖／NCDR）

文／中央社

嘉義今天凌晨0時17分，發生芮氏規模6.4地震，全台有感。中央氣象署觀測，嘉義強震後不斷有餘震，且多數集中在台南，氣象署研判未來3天，嘉南仍可能有規模5以上地震。

根據氣象署地震測報中心地震報告，凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6級。

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地震測報中心資料顯示，嘉義規模6.4強震後，不斷發生餘震，且多半集中在台南市南化區及楠西區，到凌晨1時46分，規模4以上顯著有感餘震就有10起，其中2起達規模5以上，一在楠西規模5，一起是南化規模5.2，若加上小區域的部分，餘震次數超過30起，深度多半10多公里。

▲▼0121大埔地震（圖／NCDR）

地震測報中心說，規模6.4這起地震位於嘉義與台南交界，主震在大埔，餘震雖在台南，但與主震相距在都10公里範圍內，目前還無法判斷這起地震的真正成因，仍待蒐集更多餘震資訊分析。

前地震測報中心主任郭鎧紋告訴媒體，嘉義這起規模6.4地震，與1964年白河規模6.3的地震相距不遠，屬於同一地質構造。

地震測報中心預估，未來3天，嘉南地區仍可能出現規模5以上地震。

郭鎧紋說，以台灣過去發生規模6以上的地震次數計算，平均每天發生規模6以上地震的機率是1%，而台灣已超過150天沒有地震規模6以上的地震，今天嘉義這起地震約釋放兩顆原子彈的能量，但未來一個月內，嘉南地區仍應小心規模較大地震。

▼氣象署初判，嘉義6.4地震跟梅山斷層較無關係，與白河地震屬於同一地質構造。（圖／中央氣象署）

▲▼0121嘉義大埔6.4地震。（圖／中央氣象署）

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