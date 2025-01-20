維安全面升級！　川普就職「2.5萬警力+48km圍欄」防暗殺重演

▲美國總統當選人川普的就職典禮將在20日登場。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普即將於美東時間1月20日宣誓就職。然而，極地漩渦將讓華府大幅降溫，華盛頓地區預計當日最低氣溫僅剩華氏6度（約攝氏零下14度），最高氣溫也不過華氏20度（約攝氏零下7度）。為避免群眾受凍，川普在17日宣布將典禮移至室內舉行。這場驟變直接推翻了維安部隊此前制定的安保計畫，使得他們必須在短短3天內，重新制定新的維安措施。

▲為了防止暗殺事件重演，特勤局不敢大意。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，川普在數個月前的造勢活動中才剛剛遭遇暗殺，甚至因此中彈，因此維安人員在典禮開始前也一直處於高度戒備狀態，不敢大意。幸運的是，在室內舉行活動相對容易控制人流，預期將減輕部分維安壓力。報導稱，維安當局目前已宣布封鎖國會大樓周邊的126條道路，並對進入場地的人員進行嚴格檢查。

▲美國當局在國家公園外設置長達30英里（約48公里）的圍欄。（圖／路透）

五角大廈、國家大教堂等地的多條道路也將暫時封閉，以確保相關活動順利進行。據悉，當局屆時將會出動2.5萬名執法與軍事人員到場維持秩序，其中包括來自外地的4000名支援警力與7800名國民衛隊士兵，而典禮現場周圍也將設置總長30英里的防攀爬圍欄，創下美國史上總統就職典禮的最長紀錄。

▲工人們正為川普的就職典禮設置安全圍欄。（圖／路透）

川普的宣誓儀式將在中午於國會圓形大廳舉行，並由鄉村音樂明星凱莉安德伍（Carrie Underwood）帶來表演。宣誓後，川普計劃前往可容納2萬人的第一資本體育館，與支持者會面並參加總統遊行。特勤局表示，場地周圍將設置額外的安全屏障，並進行多層次的監控。此外，首都的地鐵和巴士路線也受到影響，多個地鐵站將關閉，部分路線將繞道行駛，以減少大型人群聚集的安全風險。

為了確保典禮和周邊活動的安全，國會大廈周圍也部署了約4000名來自全國各地的警察，附近還設有多個安全檢查站。此外，第一資本體育館周圍也已設置圍欄，並實施高度警戒，以應對可能出現的突發狀況。川普在社群媒體上表示，他希望確保每位參與者的安全，並強調在寒冷天氣下保持健康的重要性。他承諾為執法人員和救援人員提供充分支持，確保典禮順利完成。