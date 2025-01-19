春節出入境高峰預估時段出爐！桃機：提早3小時報到

▲桃機公司提醒春節期間出國民眾提早3小時報到。（圖／桃園機場公司提供）



記者陳威廷／台北報導

桃園機場公司表示，春節假期時預估出境高峰是25、26兩天，呼籲有出國計畫的民眾提早3小時抵達機場辦理報到。

機場公司指出，1月24日至2月3日春節疏運期間，機場捷運提早開站，並於清晨5時與5時30分加班發車及增開國道客運巴士，航警局與移民署提早於5時開滿所有行李安檢線與自動查驗通關系統（e-Gate），全力紓解旅客人潮。

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機場公司預估，春節疏運期間出境尖峰日會在25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2日，建議旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到，或利用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，多搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸。

機場公司提醒，完成報到與行李託運後，盡快進入安檢區進行檢查，確保出遊行程順利，機場公司也會於登機證查驗處旁設置預估通關時間告示牌，提醒旅客，以免延誤。

此外，桃園機場出入境所有e-Gate均具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可亦得使用。

機場公司指出，旅客進入安檢區前，請提前脫下外套、帽子、圍巾及皮帶等衣物，倒空水瓶，取出隨身筆電，加速安檢過程。也提醒禁止在航廈內使用電動行李箱、自行車及滑板車等載具。

▲春節出入境高峰預估。（圖／桃園機場公司提供）