色彩占卜／2025年如何「升級」？選圖案看最適合你的成長路徑

▲新的一年該往哪裡提升能力？透過色彩占卜自我覺察。（示意圖／視覺中國CFP）

圖、文／蕭郁書 Gina

人類的成長來自不斷學習與進步，那麼，你的內在最近渴望什麼樣的進修方向，或希望提升哪些能力呢？讓我們透過色彩占卜，發掘最適合你的成長路徑！你選哪一個呢？可多選。





▌色彩占卜解析

[廣告]請繼續往下閱讀...

A. 靜坐 – 靈性探索

近期，你可能對靈性成長、宗教活動、哲學思考、冥想或接收宇宙訊息特別感興趣。不妨參加相關課程或活動，開啟與內心深處及宇宙連結的橋樑。透過探索另一個維度的智慧，你將發現生命的更深意義。

B. 合作 – 團隊與溝通能力

這段時間，你可能需要更多地與人合作或進行談判。不妨著重於提升如何提出需求、建立信任、規劃制度或促成交易的能力。學會精通合作技巧，將使你在人際與事業上更加游刃有餘。

C. 金錢–擴展認知

知識的邊界決定學習的深度與廣度。去書店探索財務管理書籍、參加投資理財講座或線上課程，都是提升認知的好方法。學習如何管理資金、掌握市場趨勢或制定財務目標，能為你的生活帶來更多選擇與保障。同時，與擅長宏觀視角看世界和財務的人交流，他們的經驗能幫助你重新審視自己的目標，打破限制，在現有框架中找到新的成長方向。

D. 跳入未知 – 接納變化與蛻變

如果你正經歷人生中的重大轉折，可能會感到不安或無力。面對未知是成長的重要環節。請在適應變化的過程中懷抱希望，相信每一次黑暗都孕育著光明。學會善待自己，你將迎來全新的開始。

E. 分享 – 把經驗傳遞給他人

學習的最佳方式是分享。試著練習演講，將自己的故事、經驗與大眾交流。在傳遞價值的過程中，你會發現屬於自己的影響力與與眾不同的視角。

F. 運動與重訓 – 喚醒健康活力

你的身體正在向你傳遞訊號：渴望健康與活力。探索適合自己的運動形式，例如瑜伽、舞蹈或重訓，從小習慣開始，逐步提升身體機能。健康的身體將成為你進步的基石。

G. 外出探索 – 擴展社交圈

請打破「宅」的舒適圈，勇敢走出去！透過外出參加活動、探索不同的體驗，你將獲得滿滿的小確幸與愛的能量。把這些美好的感受化為創作靈感，讓生活充滿幸福與成就感。

H. 跨領域 – 創造新靈感

如果你已經在某個領域小有成就，但渴望突破，不妨嘗試跨界學習或探索新興領域。這將為你帶來意想不到的創意靈感，助你達到更高的高度。

I. 負責任 – 學會分擔壓力

如果你正承擔著超過能力範圍的壓力，無論是情感還是經濟上，都需要找到喘息與紓壓的方法。記住，願意負責是你的優點，但也要尋求幫助。利用政府資源或向人脈求助，讓責任不再孤身承擔。