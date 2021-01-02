色彩占卜／2021年如何突破自我？「選一個夥伴」測驗你的新年課題

編按：2021年你的課題是什麼呢？如何突破與改變？來測測看吧！「色彩占卜」不等於算命，而是協助你自我覺察的參考。放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者獨特、神奇的分析和建議！

圖、文／蕭郁書

想像你現在要一個人離開地球，前進宇宙的深處，可以選一個夥伴陪著你去，哪位你想帶呢？請選擇沒有原因，最吸引你的那位。

選好之後再往下看⋯⋯

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►A 嗨爆小橘

小橘有人來瘋的特質，與人連結讓你好開心，大家也喜歡你，但聚會真的適可而止、不要亂約，約滿到自己都沒有獨處的時間，過累回家後就覺得有孤單、空虛感。

活在當下、練習獨處、找到人生值得努力的事物是你的挑戰。不要自我設限，只要是吸引著你的身體的選擇，必定有其重要意義，就去試試看吧！突變會發生在每次你當下真實的選擇裡，而你能體會內在湧現深刻的喜悅。

►B 超人網菇

網菇熱愛學習，過著積極向上的人生，很少他不知道的事，想必是估狗搜尋達人。學這麼多，連冷門的你可以都略知一二。這麼上進的心態真令人羨慕，但只有身體真想的接收的資訊，才會留下與應用。腦袋的求知慾是個無底洞，篩選出真正吸引你的，可以省下不少錢喔～

你底層對未知有強烈的恐懼，在研究清楚之前，抗拒任何改變。與內在的混亂、恐懼共處，不在混亂情緒裡，立即下判斷與決定是你的挑戰。當你願意接受混亂本身的存在，就逐漸邁向清明，要有耐心。你熱愛學習，但所有所學都必須進入實踐，有體會才能內化智慧。突變會發生在你實踐所學、看透了內在運作模式，並不帶評斷的自我接納。

►Ｃ綠兔兔

綠兔兔開朗又溫柔，能帶給世界和諧的氛圍。不管現在過得如何，總是情感層面還是對某些部分感到不滿足。這個感受來自於社會集體對於物質不虞匱乏的追求，但真正的富足感來自於每次回歸內心真實做選擇後，所體驗到的快樂。

你底層對豐盛有執著，自我評價過於嚴厲，導致容易以否定的觀點看待來到身邊的人事物。區分哪些是來自腦袋的聲音，哪些真正身體的需求是你的挑戰。豐盛來自於覺察到內在真實，並做出忠於自己的選擇。突變發生在當你開始尊重自己，豐盛就朝著你來，心念所散發出來的頻率，也讓宇宙知道送適合你的機會與方向到你身邊。

►D 惡鬼雲

惡鬼雲善於溝通，如何精進表達力一直是你在意的事。你善於此，所以很多需要溝通的大小事就容易落在你身上，可想而知你的人生就會變得很忙，有時展現一下惡鬼的一面，推掉不屬於你的責任，對你的健康有幫助喔～

你底層對該如何完美精準的溝通與表達有著焦慮感。溝通是上天經由你溝通，信任每個當下能量透過你的身體，都會做出最獨特、最適合的表達是你的挑戰。好好地將感受表達出來，你才能感受到內在力量的伸展。突變發生在每一次你不帶期待的表達，只是如實地將感受傳達出來，在你溝通時專注聆聽自己所講述的話，同時聆聽尚未講出的話，真實會顯露在言語裡。

►E 紫飄飄

紫飄飄非常的敏感，有深刻的同理心，很懂得包容別人。不過聽多看多人生黑暗面，就會厭世疲憊，而且人生有太多事是無常且無解，身為人在命運裡隨波逐流，能做的有限。即便如此，我們還是能在踏實活在當下的每一刻裡，感受到內在力量與自由。紫飄飄，我們等你回歸現實人生～

你底層對靈性知識過度感興趣，導致對現實生活感到索然無味。身心休息好後，不逃避、重新面對現實是你的挑戰。將靈性知識落實在現實生活中， 你擁有大愛、助人、奉獻之心，在奉獻的過程中，你會體驗到喜悅。突變發生在當你試放下過去舊有模式的觀點，存在你內在的創傷，有機會獲得治療與轉化。

►F 乾坤球

乾坤球擁有彈性，也知道怎麼平衡內在的負能量。就是對有沒有圓滿這件事有點偏執，對自己內在有沒有平衡滿在意，其實真正重要的是保持彈性，就算你現在充滿負能量，那也是一種個體獨特之處的完美。戒律放鬆一點，你的人生會更舒爽喔～

你底層對於人生方向的確定與展開新的局面充滿渴望。在真正吸引你的方向與機會出現前，忍住不亂做選擇是你的挑戰。你等待人生出現新的機會已久，在現在的局面裡，說實在耐心跟熱情真的快用光。放下腦袋裡對「好機會」的限制與認知，突變來自於完全不設限，只要吸引你的就去體驗。

►G 魟魚

魟魚渴望體驗自由，這個自由來自於沒有妥協的做自己。這件事的達成需要穿越很多制約與內在恐懼，只能慢慢來，每一次的真實表達都會賦予你內在力量。當你活出自己，就會帶給周圍人做自己的勇氣，加油走到最後，我對你有信心！

你底層對於做自己、能自由地表達有強烈的渴望。自我探索、誠實的表達內心感受是你的挑戰。超越世俗所定義的有價值的事，到底什麼才是你真心喜歡的事或人生中有價值與意義的事，這值得花任何代價去探索。就算只是探索到部分，那份真實又獨特的表達就足以讓你發光。這絕對不是走一條前人走過的路，而是一條專屬於你獨特的人生道路，突變發生在你用心享受每個當下，你就會一直擁有勇氣走下去。

►H 粉紅鹿

粉紅鹿心思細膩，當你愛自己的時候是個分享愛的小天使，但當你不愛自己的時就，就是個想毀掉一切的惡魔，非常的極端。找到讓自己接收愛的方式很重要，當你學會自我照顧，愛的能量自給自足，就不用在愛的關係裡受莫名的折磨喔～

你的底層對於愛與光有追尋，渴望有人能以無條件的愛接納你。穿越「自己沒有被愛的價值」情緒層面的不安與找到愛自己的方法是你的挑戰。也許過去在愛裡的創傷體驗，讓你難以自在的接納愛與付出愛，試著重新理解過去的體驗，你可以觀察在愛的關係裡自己是如何付出與接納，你是如何對待別人，就是如何對待自己的。突變發生在明白如何溫柔的對待自己，並從中感受到自己給予自己的愛，就會對愛有更深的智慧與理解。