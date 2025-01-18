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預算大砍！羅一鈞發聲求立委放過防疫　再爆新疫情恐無法派人考察

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

立法院在野黨團大砍中央政府總預算引發外界議論，在新冠疫情防疫工作中扮演重要角色的疾管署副署長羅一鈞今（18）日罕見在臉書發文直言「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」。他舉遭刪八成的大陸旅費為例，只剩下6800元，若再發生類似新冠疫情的緊急疫情，要派人去考察都有困難，若挪用其他經費，又恐使防疫產生排擠效應。

羅一鈞發文列出昨天立院表決通過適用疾管署相關項目，包含大陸旅費統刪80%、國外旅費統刪60%、媒宣費統刪60%、國內旅費統刪20%、水電費統刪10%、委辦費統刪10%等。

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羅一鈞以第一項大陸旅費說明，疾管署今年編了3萬4千元用於有緊急疫情時可以派人去考察，沒事不會用，有需要時才會用。上次使用就是5年前此時，送兩位專家去武漢帶回第一手消息，讓台灣比世衛更早確認新冠病毒可以人傳人，立刻就提升防疫等級，守住了第一波。

羅一鈞指出，現在大陸旅費被統刪8成，3萬4千元只剩6800元，萬一緊急狀況發生，6800元是絕對不夠的，連機票都買不起，編在那裡也是編心酸的，勢必要挪其他防疫經費來補。羅受訪無奈表示，但經費挪用，恐怕會使防疫產生排擠效應。

羅一鈞表示，下周一、二還有各部會司署的繼續表決，疾管署和衛福部各單位的媒宣費不只昨天表決過的刪60%，都是被另外再提案要「全刪歸零」。如果表決通過，疾管署每周二下午兩點向國人和媒體主動說明疫情的例行記者會就無以為繼。他無奈表示「心情比外面的氣溫更寒冷」。

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