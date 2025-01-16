村里長代表盼提高慰勞金額度　內政部：需凝聚社會各界共識

▲內政部長劉世芳接見全國村里長聯誼總會代表。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

有關村里長代表提出調高慰勞金額度等5大訴求，內政部長劉世芳表示，相關訴求涉及村里長權益制度的全國一致性問題，也涉及增加地方財政負擔，需要各地方政府及社會各界有共識，內政部會持續聆聽各界意見。

劉世芳今（16日）接見全國村里長聯誼總會之村里長代表共16人。聯誼總會提出包括提高村里長任職滿6屆且年滿65歲支領慰勞金額度、增訂村里長出國考察費及增加離島地區事務補助費每月增加20%、村里長團體意外險費用改由內政部支應，以及修法刪除補助條例第8條有關編列補助項目之限制等事項，進行廣泛交流。

內政部表示，村里長站在第一線為民眾解決大小事，在政府施政上扮演重要角色，有關村里長權益問題，內政部向來都相當重視，具體行動例如內政部已將撥款發放村里長春節期間1.5個月事務補助費，讓村里長跟軍公教人員在17日發放年終獎金時間同步領取；又例如內政部開辦全國村里長保額1千萬元團保，協助村里長簡便投保，提升人身安全保障，以實際行動肯定村里長的付出與辛勞。

內政部說明，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條之1規定，村里長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法是由內政部訂定。

由於該項費用依法是由地方政府負擔，內政部已在去年9月23日邀集相關機關及各地方政府開會研商，並就慰勞金之具體額度，徵詢地方政府意見凝聚共識後，研擬辦法草案。有關村里長代表提出調高慰勞金額度等5大訴求，內政部會持續聆聽各界意見審慎考量。