法官給12天根本多餘！郭哲敏4hrs就搬2億交保　檢方不服要抗告

▲郭哲敏（中）約4小時即繳清2億元保證金，隨後辦妥交保手續佩戴電子腳環重獲自由。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏，所涉洗錢等案情日前已由新北地院合議庭辯論終結，定於今年（2025年）5月29日宣判，今（13日）合議庭並裁准在押的郭男交保2億元，郭前後僅約4小時就繳完錢辦妥手續，而前次獲准交保1億元，郭的女友、前女模錢帥君則是在73分鐘內，就補足所缺的5千萬元現金。

至於新北院准許郭哲敏、張旭昇交保，新北檢表示，將依法提起抗告。

郭哲敏被控涉犯洗錢、賭博與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，逃亡海外約10個月，2023年8月10日從泰國被押解回台歸案，經檢方聲押禁見獲准，起訴後繼續羈押禁見，審理期間先前3度獲准交保，保證金從5千萬元提高到1億元，郭曾短暫恢復自由，最後都因檢方抗告、高院撤銷發回，而被改裁定續行羈押禁見。

▲郭哲敏交保離開新北地院，右腳的束口長褲褲管遮不住佩戴的電子腳環。（圖／記者陸運陞攝）

新北院合議庭密集審理全案，本月（1月）10日辯論終結，定於今年5月29日下午2點宣判，合議庭並於今天上午9點多，電話通知郭哲敏的律師團裁准交保2億元等內容，上午11點多從台北看守所提解郭哲敏與同案在押被告張旭昇，當面送達裁定書簽收，留置於新北院候審室籌措保證金。

合議庭並限期本月24日上午10點前繳足保證金，否則續押。結果僅約4小時，郭哲敏的2億元保證金就到位，還辦妥限制住居與限制出境、出海程序，接著安裝防逃用的電子腳環，下午5點半就恢復自由離開，因前次1億元保證金已退還，今天仍能快速繳齊，印證檢方先前幾次抗告交保裁定的理由，認為郭男財力雄厚。

▲前女模錢帥君（右1）先前僅約73分鐘，就帶著5千萬元現金為男友郭哲敏趕辦交保手續。（圖／記者陳以昇攝）

錢帥君今沒現身法院迎接郭哲敏，去年（2024年）11月18日，合議庭第3度裁准郭男交保、保證金從前次的5千萬元提高到1億元，法官諭知後僅約73分鐘，錢帥君迅速推著行李箱、裝滿補足5千萬元差額的現金抵達新北院，當時也令眾人大開眼界。而張旭昇比郭哲敏更快繳齊合議庭裁定的2千萬元保證金，先一步辦妥手續離開。