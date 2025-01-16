梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

圖文／鏡週刊

美國加州洛杉磯近來野火肆虐，英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）日前被目擊到災區支援，13日梅根再度現身，獨自參與一項幫助受災青少女的援助計畫，為女孩們提供物資，梅根的幫助讓少女感到驚喜，直呼覺得不可思議。

根據《時人》報導，梅根13日參與加州阿爾塔迪納青少年火災援助計畫（Altadena Teen Girls Fire Recovery），該活動由14歲少女艾弗里柯佛特（Avery Colvert）於1月初發起，目的是要幫助受伊頓火災影響的青少女們，提供美妝用品、衣物及其他必需品，協助她們重拾生活的正常感。

▲ 梅根當天打扮低調，提著大包物資，到現場支援。（翻攝altadenagirls IG）

該計畫在官方IG透露，梅根與哈利透過旗下Archewell基金會捐助大量物資，一段影片顯示，梅根在活動當天穿著低調，頭戴LA棒球帽，手提裝滿物資的袋子，與柯佛特互動。她帶了新衣服、美妝產品，以及為志願者們準備的午餐，並親自參與幫助災區少女選擇所需物品，與她們交談，提供心理支持。

官方IG在留言區回覆一名網友對梅根的評論，表示，「即便只是見到她（梅根）都足以改變人生！能得到她的支持簡直難以置信。」

▲ 阿爾塔迪納青少年火災援助計畫，由14歲少女艾弗里柯佛特（左一）發起。（翻攝altadenagirls IG）

梅根與哈利王子脫離英國王室後，與一雙兒女定居加州蒙特斯托，該地區並未受野火波及。在洛杉磯出生的梅根，與丈夫投入救災行動，不僅開放自家豪宅，為撤離者提供臨時居所，本月10日更與世界中央廚房（World Central Kitchen）合作，在帕沙第納的一個撤離中心分發食物和救援物資，並走訪阿爾塔迪納的受災地區，與失去家園的居民面對面交流。

另外，梅根也將自己原訂15日上架的Netflix新節目《With Love, Meghan》延期，以全力關注火災援助。



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