　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

梅根（左）打扮低調，與救災計劃發起人柯佛特互動。（翻攝altadenagirls IG）

圖文／鏡週刊

美國加州洛杉磯近來野火肆虐，英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）日前被目擊到災區支援，13日梅根再度現身，獨自參與一項幫助受災青少女的援助計畫，為女孩們提供物資，梅根的幫助讓少女感到驚喜，直呼覺得不可思議。

根據《時人》報導，梅根13日參與加州阿爾塔迪納青少年火災援助計畫（Altadena Teen Girls Fire Recovery），該活動由14歲少女艾弗里柯佛特（Avery Colvert）於1月初發起，目的是要幫助受伊頓火災影響的青少女們，提供美妝用品、衣物及其他必需品，協助她們重拾生活的正常感。

梅根再現身洛杉磯助災！低調攜物資支援　災區少女驚呼「不可思議」

▲ 梅根當天打扮低調，提著大包物資，到現場支援。（翻攝altadenagirls IG）

該計畫在官方IG透露，梅根與哈利透過旗下Archewell基金會捐助大量物資，一段影片顯示，梅根在活動當天穿著低調，頭戴LA棒球帽，手提裝滿物資的袋子，與柯佛特互動。她帶了新衣服、美妝產品，以及為志願者們準備的午餐，並親自參與幫助災區少女選擇所需物品，與她們交談，提供心理支持。

官方IG在留言區回覆一名網友對梅根的評論，表示，「即便只是見到她（梅根）都足以改變人生！能得到她的支持簡直難以置信。」

梅根再現身洛杉磯助災！低調攜物資支援　災區少女驚呼「不可思議」

▲ 阿爾塔迪納青少年火災援助計畫，由14歲少女艾弗里柯佛特（左一）發起。（翻攝altadenagirls IG）

梅根與哈利王子脫離英國王室後，與一雙兒女定居加州蒙特斯托，該地區並未受野火波及。在洛杉磯出生的梅根，與丈夫投入救災行動，不僅開放自家豪宅，為撤離者提供臨時居所，本月10日更與世界中央廚房（World Central Kitchen）合作，在帕沙第納的一個撤離中心分發食物和救援物資，並走訪阿爾塔迪納的受災地區，與失去家園的居民面對面交流。

另外，梅根也將自己原訂15日上架的Netflix新節目《With Love, Meghan》延期，以全力關注火災援助。


更多鏡週刊報導
梅根勾哈利王子救災遭質疑「作秀」　宣布新作延期播出
哈利王子移居加州5年　洛杉磯野火蔓延！偕梅根喊話全球救援
凱特王妃宣布癌症緩解　重返醫院擁抱癌友：這真的很難

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕兒爸曾遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名
快訊／台積電2024每股大賺45.25元　創歷史新高
協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾
快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中
彰化發1億8千萬紅包！　150名「人肉點鈔機」畫面曝
17歲少女入夢了！一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能
46歲警未到班！妻驚見陳屍沙發　疑心肌梗塞猝死
超恥！毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色海報貼鄰里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

以色列宣布停火後「還在空襲加薩」！炸毀建築　至少32人死

被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

「失速墜毀」第一視角！小飛機瞬間熄火　情侶猛墜45公尺

川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

慶祝試用期結束！空姐機艙內大跳火辣電臀舞　慘被航空公司開除

電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」

拜登告別演說重點一次看！警告「寡頭政治」成形　籲捍衛民主價值

泰國女總理接AI詐騙語音　自曝「差點上當」原因

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

以色列宣布停火後「還在空襲加薩」！炸毀建築　至少32人死

被捕第2天！尹錫悅喊「身體不好」拒調查　法院今審查逮捕適切性

「失速墜毀」第一視角！小飛機瞬間熄火　情侶猛墜45公尺

川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

慶祝試用期結束！空姐機艙內大跳火辣電臀舞　慘被航空公司開除

電話訂「義大利香腸披薩」藏求救訊號　接線員機警救出被家暴女

只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」

拜登告別演說重點一次看！警告「寡頭政治」成形　籲捍衛民主價值

泰國女總理接AI詐騙語音　自曝「差點上當」原因

「洗錢大亨」郭哲敏火速籌2億交保　新北檢今抗告：有逃亡事實

台灣「特斯拉Model 3、Model Y」軟體瑕疵！原廠發布OTA遠端召修

華航董座謝世謙逝世　華航證實：對整個航空業是巨大損失

憲訴法最快明裁定暫時處分　國民黨團：人民不要「今尹錫悅明賴清德」

直擊／賈永婕做到了！把玄彬邀到台北101　現身「記者會海景第一排」

快訊／黃仁勳現身了！　經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來

桃園新任警分局長及大隊長交接　張善政盼給市民安全保障

電源雙雄獲美系外資調高目標價　台達電上看520元

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

國際熱門新聞

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

日本驚傳台人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

美股勁揚703點！　台積電ADR漲2.66％

她示威被逼「脫光內衣褲」蹲下搜身

TikTok正面槓上美政府　傳主動關閉全美1.7億用戶

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

中企涉供華為「台積晶片」　美列黑名單

美12月CPI年增2.9％　Fed暫停降息壓力增

以為在和布萊德彼特戀愛　女遭詐2800萬

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面