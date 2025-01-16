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高雄某科大爆教授性騷！女大生遭熊抱＋下巴蹭脖...至少22人受害

高雄某科技大學驚傳有教授性騷擾女學生。（示意圖／翻攝Pexels）

▲高雄某科大女大生爆料，遭到系上同位教授長年性騷擾。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

高雄某科技大學驚傳有教授性騷擾女學生，被害女學生忍不住發文爆料後，發現有許多和她相同經歷的同學，甚至是女教授，目前受害者高達22人。

該名受害女學生在Dcard以「我被教授性騷擾了」為題發文，表示自己是某南部「高雄市的科技大學外語系」學生，從大一大三不斷被同個教授騷擾，比如摸頭、摸手、摟肩、摟腰、有意無意摸屁股、假意拍肩實在在碰胸部，「為什麼不說，因為笨，保護不好自己，所以一直覺得沒關係，應該是不小心的」。

原PO提到，去年12月26日中午，該名教授鎖門之後，要自己去他的個人研究室，「他的研究室外語學院5樓，我先去3樓還鑰匙，一路上一直有種怪怪的感覺，所以跟工讀生說，『如果我一直沒有回來系辦，幫我跟其他老師說一下，我可能有點事情需要幫助』」。

原PO表示，自己一進去教授的辦公室後，對方馬上把門給關起來，並且從架子上面拿了5片面膜，說是感謝這一學期幫忙借鑰匙的謝禮，「我跟他打哈哈後，感覺氣氛不太正常就想趕快離開他的研究室，他開始摸了摸我的頭，抬起我的下巴，用雙手揉了揉我的臉，當下覺得非常非常不舒服，跟教授示意要趕台鐵回家準備要走，他要我等一下，原本正對著他，他把我身體轉成背對著他，並且雙手從脖子經過抱著我，好噁心好噁心，我不理解的翻回去，表示真的走了，又被他再抱了一次，別且下巴蹭了蹭我的脖子」。

隨後原PO逃離教授的辦公室，並跟那個工讀生抱怨遇到的事情，「又吐又發抖，我不知道要怎麼辦，也害怕跟其他人說，之後又向其他處室熟悉的老師提到這件事情後，向性平單位處理這件事情」。原PO說明，自己向身邊朋友提起這件事後，陸陸續續接到許多同樣被性騷擾以及目擊到性騷擾發生的過程，最遠可以追溯到前7屆的學長姐都有被性騷擾的部分，也得知本校女教授也曾經被那位教授性騷擾過。

原PO表示，「受害者目前還在增加中，目前統計的受害者22名，目擊者13名，如果你跟我夢到是同樣的夢，請跟我說，我們需要你的幫助，真的真的」。原PO也給出線索，表示這位教授在「尚未併校之前就在了」，預定今年就退休，「今可是不想讓他那麼好走，也不想就這樣平白無故被這樣傷害」。

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