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藍委砍公視23億預算　導演楊雅喆表態：罷免救台灣

▲▼韓國瑜 投票 大法官同意權投票 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者葉國吏／綜合報導　

114年度中央政府總預算案，國民黨因「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等理由，提案全數刪除文化部補助公視的23億預算。這項提案對台灣影視產業帶來重大影響，引發業界強烈反彈，導演楊雅喆更以行動表達抗議。

國民黨團的提案引發影視圈的擔憂與不滿。曾以《奇蹟的夏天》榮獲金馬獎最佳紀錄片的導演楊力州率先發聲，呼籲影視從業人員投入公民罷免的影片支援工作。導演楊雅喆也不甘示弱，將社群平台的封面圖片換成「罷免救台灣」，希望能喚起更多人關注並行動，挽救台灣影視產業。

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楊雅喆在社群平台上換上網友製作的「罷免救台灣」封面圖，並分享國民黨團刪減預算的提案。他表示：「拍片仔，輪到我們的工作被刪了。我的表格已經填好，你呢？」他還呼籲大家轉貼相關資訊，並附上懶人包連結，方便大家列印自己選區的連署書，呼籲全民關注這一議題。

這次預算刪減事件，不僅讓影視從業人員感到憂心，也讓更多人開始關注台灣影視產業的未來發展。楊雅喆和楊力州等導演的行動，無疑為這場抗議注入了更多力量。他們的呼籲，希望能喚起更多人共同努力，為台灣影視產業爭取應有的支持與資源。 

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