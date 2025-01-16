顯微鏡看「皮蛋」超多寄生蟲蠕動？　專家直接打臉

▲網路瘋傳「皮蛋藏寄生蟲」影片，台灣事實查核中心找來專家打臉。（圖／翻攝台灣事實查核中心，下同）

記者葉國吏／綜合報導

近日網路熱傳一段影片稱「皮蛋長蟲」，網友將皮蛋蛋黃放在顯微鏡下結果看到許多蟲在蠕動引起瘋傳。對此台灣事實查核中心打臉，表示影片造假。

根據台灣事實查核中心「【錯誤】網傳影片「顯微鏡下的皮蛋有寄生蟲」？」文章指出，近日網路流傳一段長度1分6秒的影片，內容是將已去殼的皮蛋切對半後，取蛋黃部分放在複式顯微鏡下觀察，鏡頭下可清楚看到有許多細長的蟲在蠕動。影片也搭配文字訊息如「看你還敢吃皮蛋嗎」、「皮蛋裡有寄生蟲」等。

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對此台北醫學大學醫學系分子寄生蟲暨熱帶疾病學科教授暨台灣寄生蟲學會理事長范家堃表示，新鮮的蛋內幾乎不可能含有寄生蟲，且皮蛋是經過加工的食品，寄生蟲更不可能在裡面存活。

范家堃說明，皮蛋主要製作方式包括「將泥狀藥劑塗敷在鮮蛋表面」，以及「將鮮蛋浸漬於藥劑溶液內」再等待其熟成。雖然鮮蛋幾乎不可能有蟲，但退一萬步想，就算蛋內真的有蟲，經過這些加工處理程序，寄生蟲也不可能還活著。

台灣大學食品科技研究所兼任教授許庭禎表示，皮蛋是由蛋殼完整的鴨蛋，經強鹼性浸漬液處理後蛋白變性而產生，因此，如果要出現網傳影片裡的畫面，要先出現耐鹼性的變種線蟲，還要能穿進蛋殼，可能性極低。

許庭禎說明，以網傳影片裡的狀況，線蟲必須是自母體轉移，且還能在強鹼中存活，並繁殖出這麼多的數量，但這是幾乎不可能的事。

國立虎尾高級農工職業學校畜產保健科教師陳瑞楠表示，如果蛋殼無破損，以皮蛋正常製程來看，並不會有寄生蟲入侵的問題。

他說明，皮蛋依包裝方法不同，約可保存3-6個月，保存過程中如果蛋殼破損，確實有可能長蟲，例如被蒼蠅下蛋就會長蛆，但網傳影片裡看起來並不是蛆，而是線蟲類的寄生蟲。通常線蟲的蟲卵會隨著宿主的排遺一起排出，受精蟲卵在適當的濕度與溫度下經數天至數週，即可發育成具有感染性的蟲卵或幼蟲，但雞身上的線蟲並不會直接感染蛋。

陳瑞楠表示，雞蛔蟲主要寄生於小腸的管腔中，偶爾會寄生於食道、嗉囊、肌胃、輸卵管、體腔等部位，蛋內的寄生極為罕見。

另外，查核中心檢視上傳「皮蛋有蟲」影片的TikTok帳號，發現該帳號自今年3月25日起，陸續上傳以複式顯微鏡觀察各種物體的短影片，包括生肉、蛋、蔬果、飲料、加工食品、貓毛、地板污垢等。

檢視影片可發現，帳號曾觀察過薯條、洋芋片等油炸食品，裡面同樣有許多細長的蟲在蠕動，並不合理；另外，該帳號曾多次以顯微鏡觀察皮蛋，但是在6月6日與7月23日發布的兩段影片裡，皮蛋裡並沒有任何寄生蟲。