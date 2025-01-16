知名貴婦「肉償高利貸」1次1000萬！　土豪偷拍多視角片

▲一名貴婦用肉體償還高利貸，沒想到卻被錢莊老闆設局偷拍性愛影片。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

高利貸的魔爪伸向社會各階層，就連看似光鮮亮麗的貴婦也難逃其害。一名貴婦因婚姻破裂，面臨龐大的經濟壓力，迫不得已向高利貸借款。然而，高額的利息讓她債台高築，用肉體償債時甚至被錢莊老闆設局偷拍性愛片威脅。

資深媒體人爆料，這位曾登上時尚雜誌、週刊的貴婦，因媒體曝光度高，接到許多業配。因無法忍受豪門的束縛，與富豪老公產生歧異，最終離婚收場。可是每月十萬元的贍養費無法滿足她的開銷，隨後透過朋友結識一位出手闊綽的土豪，沒想到卻是災難的開端。

土豪先是以慷慨大方的姿態接近貴婦，豪爽買名牌包送她，但貴婦並不知情對方其實是錢莊老闆，後來經濟壓力逼得貴婦走投無路，只好低頭向土豪借錢，土豪先是承諾免息貸款借她200萬元，待對方拿到錢後，卻翻臉不認人獅子大開口，要求高額利息，「算下來借2百萬要還1200萬」。等到貴婦露出害怕的神色，土豪才露出真正目的，「要不然妳就跟我在一起，然後我們就做一次，一次就可以抵1千萬的利息」。

貴婦無奈之下，只好勉強答應用肉體償債，卻沒想到過程被土豪偷拍性愛影片，「各個角度都拍好」。儘管貴婦遭土豪欺壓，但是為了保住名譽只能忍氣吞聲，深怕曝光後無法繼續接業配賺錢，只好選擇隱忍不敢報警。然而，因為土豪高調帶她出席社交場合，引發眾人關注，最後走投無路的貴婦只好向前夫求助，拿200萬元擺平這件事，並透過警察朋友取回性愛影片。

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