　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名貴婦「肉償高利貸」1次1000萬！　土豪偷拍多視角片

一名貴婦用肉體償還高利貸，沒想到卻被錢莊老闆設局偷拍性愛影片。（示意圖，pexels）

▲一名貴婦用肉體償還高利貸，沒想到卻被錢莊老闆設局偷拍性愛影片。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

高利貸的魔爪伸向社會各階層，就連看似光鮮亮麗的貴婦也難逃其害。一名貴婦因婚姻破裂，面臨龐大的經濟壓力，迫不得已向高利貸借款。然而，高額的利息讓她債台高築，用肉體償債時甚至被錢莊老闆設局偷拍性愛片威脅。

資深媒體人爆料，這位曾登上時尚雜誌、週刊的貴婦，因媒體曝光度高，接到許多業配。因無法忍受豪門的束縛，與富豪老公產生歧異，最終離婚收場。可是每月十萬元的贍養費無法滿足她的開銷，隨後透過朋友結識一位出手闊綽的土豪，沒想到卻是災難的開端。

土豪先是以慷慨大方的姿態接近貴婦，豪爽買名牌包送她，但貴婦並不知情對方其實是錢莊老闆，後來經濟壓力逼得貴婦走投無路，只好低頭向土豪借錢，土豪先是承諾免息貸款借她200萬元，待對方拿到錢後，卻翻臉不認人獅子大開口，要求高額利息，「算下來借2百萬要還1200萬」。等到貴婦露出害怕的神色，土豪才露出真正目的，「要不然妳就跟我在一起，然後我們就做一次，一次就可以抵1千萬的利息」。

貴婦無奈之下，只好勉強答應用肉體償債，卻沒想到過程被土豪偷拍性愛影片，「各個角度都拍好」。儘管貴婦遭土豪欺壓，但是為了保住名譽只能忍氣吞聲，深怕曝光後無法繼續接業配賺錢，只好選擇隱忍不敢報警。然而，因為土豪高調帶她出席社交場合，引發眾人關注，最後走投無路的貴婦只好向前夫求助，拿200萬元擺平這件事，並透過警察朋友取回性愛影片。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
慈濟壁畫畫家互噴！陳欽明喊冤爆 「上人不想花這麼多錢」　李健儀怒斥狡辯
55歲大媽告別梨形身材　3招4個月甩肉15公斤親友驚艷
渣夫偽單身約會！婆婆護短「沒放入不算出軌」　乖媳秒黑化嗆到她閉嘴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／台鋼勞資「失誤」不斷！球員陸續提告
冷氣團再凍2天「最冷探8度」　年前大掃除最佳時機出爐
利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅「4女侍富尪」爆拍激戰片　脫口極端宣言：做了斷

知名貴婦「肉償高利貸」1次1000萬！　土豪偷拍多視角片

梁育誌「性侵殺害」馬國女大生　自稱紓解車貸壓力：想試刺激的

涉「虛幣帳戶」洗錢　土城偵查隊長、刑事局2警官凌晨移送北檢

快訊／馬公市深夜突傳爆炸聲　透天厝起火3人受困送醫急救

女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

快訊／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

獨／台鋼勞資「失誤」不斷！　本土+洋將球員陸續出手提告搶主控權

獨／球員陳靖寰涉賭疑雲簽結獲清白　慘被台鋼放生職涯卡關

天冷穿寬鬆長袖！台南男遭車床捲入窒息亡　勞工局下令停工

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

網紅「4女侍富尪」爆拍激戰片　脫口極端宣言：做了斷

知名貴婦「肉償高利貸」1次1000萬！　土豪偷拍多視角片

梁育誌「性侵殺害」馬國女大生　自稱紓解車貸壓力：想試刺激的

涉「虛幣帳戶」洗錢　土城偵查隊長、刑事局2警官凌晨移送北檢

快訊／馬公市深夜突傳爆炸聲　透天厝起火3人受困送醫急救

女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

快訊／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

獨／台鋼勞資「失誤」不斷！　本土+洋將球員陸續出手提告搶主控權

獨／球員陳靖寰涉賭疑雲簽結獲清白　慘被台鋼放生職涯卡關

天冷穿寬鬆長袖！台南男遭車床捲入窒息亡　勞工局下令停工

鼎泰豐「青菜界祖母綠」比炒飯貴！　內行人曝原因

網紅「4女侍富尪」爆拍激戰片　脫口極端宣言：做了斷

知名貴婦「肉償高利貸」1次1000萬！　土豪偷拍多視角片

16款蛇年限定精品跟買無懸念　Chloé金蛇手環包、Gucci老花棒球帽2萬有找

詩人李魁賢過世　享壽87歲

從對話中尋找契機　2025年兩岸關係新探索

梁育誌「性侵殺害」馬國女大生　自稱紓解車貸壓力：想試刺激的

快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

「通膨放緩」美股狂飆703點！　台積電ADR漲2.66％

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

即／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

天冷穿寬鬆長袖！台南男遭車床捲入窒息亡

女子控遭性侵輕生！法官判他無罪

獨／台鋼勞資失誤不斷！球員陸續提告

23歲男「刮到」神秘特斯拉　維修費飆80萬

獨／陳靖寰涉賭獲清白仍遭球團放生！

網紅拍片性騷男工作人員　挨告下場曝

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

即／馬公市深夜突傳爆炸聲　透天厝起火3人受困送醫

刑事局2警官、土城偵查隊長移送北檢

李威捲精舍殺人命案　王薀老師上銬畫面曝

柯文哲4人收押！北院將退保2.2億

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

青少女梅毒10年來暴增！疾管署分析3原因

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

即／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

李怡貞酸奈奈子「一看就綠茶」

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

黃仁勳可能逛逢甲夜市、一中街　攤商嗨翻

天冷穿寬鬆長袖！台南男遭車床捲入窒息亡

更多

最夯影音

更多

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面