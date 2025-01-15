專家：陸應加大力度提振消費　財政赤字可提升至4%

▲專家認為大陸可提升財政赤字率，加強財政政策力度。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中歐國際工商學院經濟學與金融學教授盛松成近日表示，中國大陸的中央財政還有較大的舉債空間與赤字提升空間，不排除今年會將一般公共財政預算赤字率擴大至4%。

根據《第一財經》報導，盛松成提到，宏觀刺激政策如何繼續發力是第一季市場最關注的重點，更積極的財政政策是市場共識，「去年12月中央經濟工作會議明確，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用。」

盛松成認為，財政赤字率並不存在確定的統一的警戒線，1991年《馬斯特里赫特條約》「財政赤字率3%」的警戒線，主要是為了歐盟各國的財政赤字率基本一致，但這並不符合我國實際情況。

盛松成強調，在未來較長時期內，可適當提高財政赤字率，為積極的財政政策創造條件，不排除今年會將一般公共財政預算赤字率擴大至接近4%。

盛松成表示，消費在今年經濟增長中將扮演更重要的角色，2023年大陸消費率為55.6%，大幅低於主要國家同等收入階段的消費率。

盛松成提到，當前物價尚在低位運行，2024年全年CPI累計同比增速僅為0.2%，消費內生動力仍待提升，「 2024年3月以來，城市CPI同比增速總體低於農村（2024年全年，城市CPI累計同比上漲0.2%，農村CPI上漲0.3%），表明城市居民購買力相對偏弱。」

盛松成指出，當前，一線城市（北上廣深）居民消費表現不及規模較小城市，房價下跌可能令一線城市居民承受更明顯的財富縮水。

貨幣政策方面，盛松成認為，降準是現階段大陸貨幣政策配合財政政策的主要手段，「國債中70%左右由商業銀行持有，地方債中82%左右由商業銀行持有。降準將增加商業銀行可自由使用的資金，從而更好地支持國債和地方債發行。目前中國金融機構加權平均存款準備金率約為6.6%。與國際上主要經濟體相比，中國降準還有較大空間。」

盛松成指出，降息儘管在一定程度上受制於中美利差和穩定人民幣匯率的需要，但未來仍有空間，「以地方債為例，由於目前法定債務利率大大低於隱性債務利率，置換後將大幅節約地方利息支出。據財政部估算，5年累計可節約6000億元左右。」