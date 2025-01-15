獨／球員陳靖寰涉賭疑雲簽結獲清白　慘被台鋼放生職涯卡關

▲台鋼獵鷹球員陳靖寰先前遭指控簽賭遭停權，檢方以查無不法事證已簽結。（資料圖／T1聯盟提供）

記者黃宥寧／台北報導

台灣籃壇先前因簽賭與打假球案件掀起輿論風波，多名球員因涉案被列為被告，其中包括台鋼獵鷹球員陳靖寰。陳靖寰因遭指控參與簽賭，球團隨即停薪，並將其移出勞健保，籃協也對其實施停權。《ETtoday東森新媒體》經查發現，檢方早以「查無不法事證」於去年7月簽結此案，證明陳靖寰清白。對此，陳也低調回應此事。

2023年11月1日，媒體爆出台鋼獵鷹球員陳靖寰涉嫌簽賭，球團當日隨即宣布陳靖寰離隊，並於5日後停止支付薪資，同時將其移出勞健保名單。陳在事件初期便向T1聯盟及相關單位否認所有指控，並於同年12月配合刑事調查。11月21日，籃協對陳靖寰實施停權處分，陳對此不滿，於12月20日提出首次申訴，但遭駁回。12月26日，刑事局通知陳靖寰前往說明，外界一度以為此事已進入司法調查，但實際上僅為了解案情，並未將陳靖寰列為被告。

▲陳靖寰涉賭時序。（點圖可放大／記者黃宥寧製）



全案在函送地檢署後，檢方於2024年7月以「查無不法事證」簽結，證明其清白。2024年2月15日，陳靖寰參與籃協的申訴會議，堅稱未涉及賭博，最終籃協於2024年9月3日撤銷停權處分。從頭至尾，陳靖寰涉賭一事僅為說明，無司法偵查性質。然而，該事件歷經近1年，對其職業生涯與名譽已造成極大影響。

《ETtoday東森新媒體》聯繫上陳靖寰，他並不願多談相關爭議，僅低調指出：「自己熱愛籃球從未違反任何法律，也沒曾涉及外界所傳的負面行為，而這些指控不僅毫無根據，更對他的職業生涯和個人名譽造成了嚴重傷害。」他強調，只是希望球團能夠履行合約內容，並對先前的誤解和不實指控給予澄清。

陳靖寰無奈說，目前仍遭遇球團「單方面中止合約」的處境，他認為此舉已違反雙方簽訂的合約內容，但礙於保密條款，無法透露更多細節。他強調，自己已長達1年無法獲得收入，這對他的生活與生涯都造成了難以承受的壓力。

▲台鋼獵鷹職業籃球隊爆出「放生」球員。（圖／翻攝自Facebook／臺南台鋼獵鷹職業籃球隊）



陳靖寰的委任律師鍾安透露，已代表陳先生提出民事訴訟，針對合約爭議尋求法律救濟。鍾安指出，陳靖寰原本不願多提此事，但由於事件對其職業生涯和個人權益的影響深遠，不得不採取法律行動，以捍衛自己的合法權益。

鍾安強調：「球員為球隊拼盡全力，但在爭議出現時卻難以獲得應有的保護。希望這次的訴訟，能喚起外界對職業球員基本權益的重視，並促進體育環境的改進。」

《ETtoday東森新媒體》向台鋼獵鷹職業籃球隊公關取得回應，僅得到「球隊這邊暫不回應」。

38歲陳靖寰，外號「折手哥」，以剽悍的球風和全能的場上表現聞名。他曾在SBL聯賽中展現出極高的競技水準，無論在防守端還是進攻端，都以強度與穩定性聞名。在防守上，他擁有極強的對抗能力，能有效壓制對手；在進攻端，他的投射能力穩健，關鍵時刻屢屢扮演得分功臣。