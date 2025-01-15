不吃甜仍得糖尿病　醫曝1部位變粗是警訊：最嚴重罹患風險增加5倍

▲醫師劉中平指出，很多人不知道為什麼自己會得糖尿病，其實問題在「肚子」。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣罹患糖尿病人口已超過200萬人，且每年都會新增大約16萬名，且患者有年輕化的趨勢。心臟內科醫師劉中平表示，很多人平常飲食不嗜甜，結果卻仍罹患糖尿病，其實問題在「肚子」，有研究發現，男性只要腰圍超過90公分、女性超過80公分，罹患糖尿病的風險就會增加。

劉中平在臉書粉絲團「劉中平醫師的心臟科筆記」表示，很多人不知道為什麼自己會得糖尿病，明明平日飲食不嗜甜，其實問題在「肚子」，老是坐著、運動不足、飲食習慣不好、還有超過40歲的人，常常會有個小肚子，「以前我們覺得沒有什麼，但現在發現腹腔裡面的油脂是糖尿病的元凶」。

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劉中平說，一般人摸肚子時摸到的鬆軟肚皮是皮下脂肪，真正造成危害的其實是深層內臟脂肪，這種脂肪附在肝臟和胰臟上面，會引起慢性發炎，導致胰島素的抗性增加，最後引起糖尿病，男性腰圍只要超過90公分（36寸）、女性超過80公分（32寸），罹患糖尿病的風險就會增加，且男性腰圍若超過100公分，糖尿病發生率更會增加5倍以上。

劉中平指出，麻煩的是，很多人根本什麼事情都沒做，年紀到了自然發生內臟脂肪堆積，肚皮自己慢慢垮下來，在先進國家如美國、澳洲有超過一半的人都有腰圍過粗的問題，「台灣的美食和高科技生活，預期肥胖也將成為台灣迫切危機」。

劉中平最後更提醒，很多人體重不胖，但是腰圍卻變大了，原因是周邊的肌肉萎縮，導致體重沒有增加，腰圍卻顯得更大，「透過研究，我們發現腰圍比體重更重要，一旦您穿不下年輕時的褲子，就要開始努力運動了」。