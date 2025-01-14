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吃感冒藥！妹子眼睛突長「樹枝狀物」...醫一檢查嚇：險失明

▲▼感冒,伏冒小綠盒,何美,一輪,心測。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

▲女子吃了感冒藥後不但沒有好轉，眼睛還痛到睜不開，檢查後確診皰疹病毒性角膜炎。（示意圖／取自免費圖庫pexels.com）

文／CTWANT

進入冬季後，流行性感冒、COVID-19等，輪番來襲，不少人出現打噴嚏、咳嗽、發燒等症狀。大陸一名屠姓女子吃完感冒藥後身體不但沒有好轉，眼睛痛到睜不開眼。醫師檢查發現，她的角膜上長著一根樹枝狀物，所幸屠女及時就醫治療，沒有留下永久傷害。

根據陸媒報導，屠姓女子出現感冒症狀，自己在家服藥後，沒有好轉就算了，眼睛又出了問題，見不得光，疼得睜不開眼，嚇得她趕緊去醫院就診。

醫師檢查後發現，屠女角膜上長著一根樹枝狀物，確診單純皰疹病毒性角膜炎，這不僅會導致視力下降，嚴重時甚至可能導致失明。

醫師說明，「這個毛病，跟感冒脫不了關係，感冒會導致機體的免疫力下降，讓皰疹病毒等病毒有機可乘，熬夜、感冒時都有可能發作。」所幸屠女及時治療，沒有留下永久傷害。

醫師提醒，預防單純皰疹病毒性角膜炎，關鍵在於維持良好的個人衛生，尤其是在病毒活躍的時期，日常生活中應規律作息、戒菸戒酒、堅持運動，如果出現相關症狀，及時就醫是確保視力安全的最佳選擇。

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