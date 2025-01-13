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美國宣布分3級管制AI晶片！對中禁令再擴大　台灣列關鍵盟友不受限

▲▼ 美中晶片戰。（圖／CFP）

▲美國宣布分3級管制AI晶片！新方案擴大對中國禁令　台灣列關鍵盟友不受限。（圖／CFP）

文／中央社

美國政府宣布，人工智慧晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。這波管制也限制「封閉式AI模型權重」出口，也就是不得對中國等被列為第三級的國家提供運算能力強大的AI模型。

美國總統拜登（Joe Biden）在卸任前提出「人工智慧擴散臨時最終規則」（Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion），將有120天的時間供公眾提出意見，也將給予業界一年的時間調整，以符合新的安全標準。

白宮在新聞資料指出，人工智慧正快速成為安全與經濟實力的核心，這項方案旨在確保美國的技術成為全球人工智慧應用的基石、防止落入不當之手。同時，美國將與人工智慧公司、外國政府合作，建立安全標準。

美國一名資深官員指出，這項方案將全球國家分三級管制。第一級包括美國及18個關鍵盟友與夥伴：澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法、德、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、韓國、西班牙、瑞典、台灣與英國。

官員說明，這些具有健全科技保護制度與科技生態系統的國家，可向美國購買大批人工智慧晶片，不受任何限制，這符合美國的國家安全與外交政策利益。

符合安全標準、總部設在第一級國家的實體可申請成為全球認證終端用戶。獲得這個身分後，可將不超過7%運算能力的資源部署在其他國家。這將加強美國和盟友在全球的領導地位，同時把最先進的訓練能力留在國內。

美國列為第三級管制的國家，包括中國（含香港、澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等約22國。美國目前禁止對這些國家出口先進人工智慧晶片。新方案將把最強大的「封閉式AI模型權重」（closed-weight frontier AI models）納入管制。

意即列為第三級的國家地區除具體的晶片硬體受限外，也不能裝有運算能力強大的AI模型，而列為第二級的國家則必須在遵守安全標準的前提下才能取得。

官員指出，這些管制將能確保賣到海外的先進晶片不會被這些國家用於訓練先進的人工智慧系統，同時容許他們將晶片做電信或銀行業務等一般用途使用。

其他大多數的國家則屬於第二級管制，目前購買先進AI晶片需先獲得許可。新方案列出5種能免許可的情形。例如，每個終端用戶每年購買最先進AI加速晶片數量低於1700個（約數千萬美元），大多數訂單屬於此類，特別是大學、研究機構、醫療組織的訂單；使用於供應鏈用途的晶片；遊戲晶片等。

第二級國家符合安全標準的實體可申請國家認證終端用戶身分，未來2年最多可買32萬個先進晶片。沒有取得身分的實體也可購買，每個國家的上限為5萬個。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，這項方案將有助美國在全球建立值得信賴的技術生態系統，防範與人工智慧相關的國家安全風險，同時確保管制措施不會抑制創新或影響美國在全球的技術領導地位。

她指出：「符合安全標準的美國及盟友的數據中心公司，將能在全球範圍成立數據中心，分享人工智慧的利益；當地符合相同標準的公司也能成立數據中心。」

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，該方案將確保最先進的人工智慧訓練基礎設施留在美國和盟友，並促進美國人工智慧技術在全球擴散。

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