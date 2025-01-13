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台鐵便當去年賣破8億創新高　「票價調漲方案」2月闖關董事會

▲▼台鐵公司董事長杜微、總經理馮輝昇說明公司化元年營運績效與未來展望目標計畫。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲台鐵公司董事長杜微說明公司化元年營運績效與未來展望的目標。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵公司掛牌成立滿一周年，今舉辦回顧與展望媒體茶敘，說明公司化元年營運績效以及今年目標計畫，其中便當2024年收入合計8.03億元，相較2023年增加近1億元，創下新高；另今年農曆春節後，將再度提報票價調漲方案至董事會，並依程序陳報交通部及行政院核定實施。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，去年台鐵元年面臨內外部諸多挑戰，包括職福金、員工優離退相關經費提撥，以及碰到政府調薪4%政策、電價上漲、0403地震及颱風等，對營運成本增加，使得運量與營業收入受到衝擊。

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馮輝昇說明去年10大亮點推動成果，包括推動5年安全提升計畫將投入600億經費，期望2027年事故件數下降50%，達到符合國家安全績效指標，去年行車責任事故件數，從2023年61件，到2024年降為46件；2019年到今年超過1800輛新車、經費900多億元，也會持續投入。

客運收入部分，馮輝昇指出，2024年平均每日客運64.77萬人次、收入174億元，比前年增加7.8%、增加7.01億元，今年目標為67萬人次；2024年附設屬事業營收為46.44億元，資產開發為37.81億元。

▲▼台鐵公司董事長杜微、總經理馮輝昇說明公司化元年營運績效與未來展望目標計畫。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲台鐵公司總經理馮輝昇說明公司化元年營運績效。（圖／記者蔡亞樺攝）

馮輝昇進一步指出，去年便當及商品收入為8.63億元，其中便當收入8.03億元、銷售931萬個，較2023年7.12億元，增加0.91億元，並持續推動資產開發，包括台北雙子星、南港調車場都更案等開發案，預估2033年開發效益超過300億元。

馮輝昇提到，台鐵票價30年未調整，去年9月10日第一次提報董事會審議，正在補充資料，預計今年春節後再度提報董事會，如獲同意將循程序提報交通部及行政院核定實施。

台鐵公司董事長杜微表示，台鐵每2年提報一次票價分析研究，2023年已經提報給交通部，交通部審核認為自動調整機制涉及法規，目前票價調整方案是按照立法院的公式去計算，希望2月提報到董事會審查爭取通過。

台鐵公司副總經理劉雙火說，目前票價調漲方案將從短途民眾可以接受、中途國道客運有競爭力、長途客源不能流失等3大原則去訂定，希望董事會能通過。

杜微補充，目前票價報酬率依據立法院公式最低3%為主，最後報酬率可能低於3%，因為中間過程還有很多需要妥協，調漲設計方案還不夠細緻，董事會可能也有意見，因此他日前也退回方案，還是希望2月能順利提報董事會，交通部費率審議委員會也會盡量協助，越快通過越好。

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