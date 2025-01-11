6度衝火場救翁！英勇高中生自曝1後遺症「將轉跑道報效台灣」

▲興華高中角力隊選手林雅各去年英勇6度衝火場救出老翁。（圖／興華高中提供）

記者閔文昱／綜合報導

苗栗縣頭份市親民路一處民宅去年5月29日清晨發生火警，賴姓老翁受困屋內，路過的高二生、角力選手林雅各聽見求救聲響，不顧危險6度衝入火場，成功將賴翁扛出，但自己也因吸入性嗆傷失去意識，英勇行為引來各方讚揚。而在時隔7個多月後，他也首度發聲了。

有網友近日在Threads分享該則新聞，表示苗栗縣一民宅起火，17歲高中生脫掉上衣進出火場6次，救出70歲老翁，「看得好心疼」。不料貼文曝光後，本人也現身表示，謝謝各位的關心及幫助，「往後我會以軍人的身份報效台灣」。另外，有網友好奇，不知道林雅各現在狀況如何？林雅各則回應，「目前還行，心臟偶爾還是會有點小痛，但請放心」。

▲林雅各英勇救人畫面曝光。（圖／記者楊永盛攝）

回顧事件，這起火災發生在去年5月29日凌晨4時43分，70歲賴姓老翁受困屋內，當時林雅各正在附近超商買早餐，見狀立刻請超商店員打119，自己則上前查看，聽見屋內有敲打聲，隨即憋一口氣衝入火場救援，前2次因濃煙干擾失敗，第3次終於找到賴翁倒臥在客廳與廚房交界處。

但途中因濃煙太嗆，林雅各多次衝出門口換氣，再奮不顧身的衝入，眼見情況危急，最終在第6次時，乾脆將賴翁扛在肩上衝出，也因吸入過多濃煙，與賴翁雙雙陷入昏迷，緊急送醫治療後，所幸情況穩定，31日做完第3次高壓氧治療後順利出院。