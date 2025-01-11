　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6度衝火場救翁！英勇高中生自曝1後遺症「將轉跑道報效台灣」

▲▼ 興華高中角力隊選手林雅各英勇6度衝火場救出老翁。（圖／興華高中提供）

▲興華高中角力隊選手林雅各去年英勇6度衝火場救出老翁。（圖／興華高中提供）

記者閔文昱／綜合報導

苗栗縣頭份市親民路一處民宅去年5月29日清晨發生火警，賴姓老翁受困屋內，路過的高二生、角力選手林雅各聽見求救聲響，不顧危險6度衝入火場，成功將賴翁扛出，但自己也因吸入性嗆傷失去意識，英勇行為引來各方讚揚。而在時隔7個多月後，他也首度發聲了。

有網友近日在Threads分享該則新聞，表示苗栗縣一民宅起火，17歲高中生脫掉上衣進出火場6次，救出70歲老翁，「看得好心疼」。不料貼文曝光後，本人也現身表示，謝謝各位的關心及幫助，「往後我會以軍人的身份報效台灣」。另外，有網友好奇，不知道林雅各現在狀況如何？林雅各則回應，「目前還行，心臟偶爾還是會有點小痛，但請放心」。

▲▼高中生林雅各英勇救人畫面曝光。（圖／記者楊永盛攝）

▲林雅各英勇救人畫面曝光。（圖／記者楊永盛攝）

回顧事件，這起火災發生在去年5月29日凌晨4時43分，70歲賴姓老翁受困屋內，當時林雅各正在附近超商買早餐，見狀立刻請超商店員打119，自己則上前查看，聽見屋內有敲打聲，隨即憋一口氣衝入火場救援，前2次因濃煙干擾失敗，第3次終於找到賴翁倒臥在客廳與廚房交界處。

但途中因濃煙太嗆，林雅各多次衝出門口換氣，再奮不顧身的衝入，眼見情況危急，最終在第6次時，乾脆將賴翁扛在肩上衝出，也因吸入過多濃煙，與賴翁雙雙陷入昏迷，緊急送醫治療後，所幸情況穩定，31日做完第3次高壓氧治療後順利出院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
被苦苓勸「別惹林秉文」！徐巧芯回應了
6度衝火場救翁！英勇高中生自曝1後遺症「將轉跑道報效台灣」
陳曉、陳妍希婚變線索又＋1！
波特王前女友宣布懷孕
林千又代購愛馬仕「遭疑賣假貨」　怒曬截圖打臉
怕變「存骨」！中鋼定期定額單月6000戶快不保　台塑早遭剔除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

6度衝火場救翁！英勇高中生自曝1後遺症「將轉跑道報效台灣」

北市議員林亮君座車在國一五楊段遭追撞3車事故　臉書急報平安

色阿伯躲公園溜滑梯「露鳥亂摸女童屁股」　遭屏東檢警拘提到案

台中婦出門運動失蹤　躲6公里外菜園取暖...2天後被尋獲

快訊／高雄小港驚見「男子陳屍電塔」　路過民眾嚇壞報警

國3大甲路段驚見「木片飛鏢」狂射　賓士滿頭疤超慘畫面曝

基隆東岸高架3車追撞！疲勞駕駛衝對向惹禍　雙向車流大打結

夫妻帶兒小三通跑單幫！行李超重竟大鬧　網友傻眼：最壞身教

屏東男機車停竹田國道3號橋下　置物箱內皮夾被偷...3萬6沒了

桃園微電車上路違規取締201件　外國人162件佔80%最多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

中國娃娃在台過年　除夕舞台演唱〈單眼皮女生〉

6度衝火場救翁！英勇高中生自曝1後遺症「將轉跑道報效台灣」

北市議員林亮君座車在國一五楊段遭追撞3車事故　臉書急報平安

色阿伯躲公園溜滑梯「露鳥亂摸女童屁股」　遭屏東檢警拘提到案

台中婦出門運動失蹤　躲6公里外菜園取暖...2天後被尋獲

快訊／高雄小港驚見「男子陳屍電塔」　路過民眾嚇壞報警

國3大甲路段驚見「木片飛鏢」狂射　賓士滿頭疤超慘畫面曝

基隆東岸高架3車追撞！疲勞駕駛衝對向惹禍　雙向車流大打結

夫妻帶兒小三通跑單幫！行李超重竟大鬧　網友傻眼：最壞身教

屏東男機車停竹田國道3號橋下　置物箱內皮夾被偷...3萬6沒了

桃園微電車上路違規取締201件　外國人162件佔80%最多

病中許願癒後實現！蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

破紀錄！林俊吉狂轟30分　夢想家痛宰國王33分

新北慶祝119消防節　侯友宜感謝守護城市安全

與陳妍希婚變線索又＋1！　陳曉西藏地震捐款明細「署名疑露餡」

6度衝火場救翁！英勇高中生自曝1後遺症「將轉跑道報效台灣」

富邦金年終中位數逾8個月　蔡明興：期許股價登3位數

被苦苓勸「別惹林秉文」！徐巧芯回應了

修杰楷《祕書俱樂部》玩弄感情！　曾莞婷得知「暗黑計畫」淚崩

快訊／PLG大黑馬！獵鷹勇奪4連勝　謝宗融15分15籃板打爆鋼鐵人

基隆提升冬季居家安全　消防局免費到府安裝住警器

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

31歲警「下藥性侵」女毒犯！涉5罪收押起訴

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

少將貪污7990元洗衣機　遭判刑定讞

夫妻帶兒小三通跑單幫！行李超量還大鬧

性侵酒醉女同事　傳訊「喝多做傻事」露餡

找15歲少女陪酒、搞4P　3人被起訴

更多熱門

相關新聞

ET民調／鍾東錦執政兩年滿意度飆破80%

ET民調／鍾東錦執政兩年滿意度飆破80%

為了解民眾對於各縣市政府在政策推動上的態度與意向，《ETtoday民調雲》持續進行調查。在最新出爐的苗栗縣部分，對於縣長鍾東錦執政2年的成績，縣民給予了高度肯定，整體施政滿意度80.5％，顯見擁有企業經驗的鍾東錦在上任後強調一座有前景的城市要能滿足眼前民眾需求，同時顧及長遠的發展規劃的領導作為，已經讓苗栗鄉親們相當有感。

被囚緬甸少女正面照曝光　母求放人

被囚緬甸少女正面照曝光　母求放人

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

2026、2027台灣燈會落腳嘉義縣及苗栗　交長：帶動國旅熱潮

苗栗男釣魚突失蹤　抽水口發現遺體

苗栗男釣魚突失蹤　抽水口發現遺體

南投暖警助迷路苗栗老翁返家

南投暖警助迷路苗栗老翁返家

關鍵字：

火災救援英勇行為苗栗縣角力選手林雅各

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面