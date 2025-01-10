　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

在台灣和美國看病的費用差很多。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲ 在台灣和美國看病的費用差很多。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

每個醫師的專長不同，而治療費用也因病情有所差異。有一名台灣人在美國加州讀書，突然咳出血緊急送醫，花了16萬美元以上（約500萬新台幣），豈料回台灣治療只花了500元，讓人哭笑不得。

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享案例，提到有台灣人到美國加州念書，突然咳血送醫急救，醫師認為是從台灣來的，鐵定是肺結核或傳染疾病，強迫送進隔離病房，但一系列肺結核檢查全都是陰性，甚至找了3位主治醫師，元本來想強迫病人使用抗結核病藥物，但病患堅持拒絕要求出院才作罷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，病人在美國治療，10天的醫療帳單超過16萬美金，醫師診察費用還要另外計算，因此想要回台灣看醫生，沒想到看了2次門診就診斷出原因，是支氣管擴張症咳血，並非肺結核，而且只花了500元就解決，兩者價格天差地遠，笑虧：「病人本來咳血看到帳單快吐血」。

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

▲ 病患在美國花了超過16萬美金治療，卻沒有找出問題。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰指出，台灣醫師的服務性價比是美國的1萬倍，難怪台灣沒有醫師想走重症，並建議台灣人如果在美國生病，身體還可以的話，就回來台灣看病，性價比高非常多。

貼文一出，引來網友討論，「在美國生病沒有人權」、「馬上買一張機票回來比較划算！」、「美國真的貴得很誇張，但台灣也便宜浪費得很誇張」、「說到專業跟經驗，真的比不上台灣，但蠻血淚的，感謝醫師」、「台灣美國真的兩個極端」。

延伸閱讀
囚犯監獄苦讀花24年考取博士　背後原因藏洋蔥：為了媽媽
被得知年終！女友狂問「要贊助多少出國旅費」　他心態崩了：我是ATM？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／13縣市低溫特報！
沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」！2人對話被挖出
帥星二代「美型正臉罕曝光」　老爸是大咖民歌手
Joeman超辣前女友妮婭　宣布結婚
一家三代都得糖尿病！醫嘆「壞習慣不改」：腎隨時會壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

內政部小編曬哏圖防寒注意事項　網笑翻：進擊的冷氣團

謝金河點名台灣機場落後印度、三航廈進度緩慢　桃園機場回應了

行銷潛能驚豔校方！世新大學公廣系特殊選才　施季妘實力亮眼

一票台人聊天「超愛講1個字」　假裝沒聽懂！全場吵翻：變口頭禪了

不只鳳梨酥！日女YTR公布最愛「台灣土產」　白花油、當歸都上榜

百貨福袋大戰開打！店王台中新光抽52萬鑽戒　廣三推按摩椅

饗饗食物中毒「先給800元慰問金」　訂位受影響者加倍還定金

狂擦體香劑蓋味！保守人妻身體發臭夫不知　乳房罹癌潰爛慘切除

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

內政部小編曬哏圖防寒注意事項　網笑翻：進擊的冷氣團

謝金河點名台灣機場落後印度、三航廈進度緩慢　桃園機場回應了

行銷潛能驚豔校方！世新大學公廣系特殊選才　施季妘實力亮眼

一票台人聊天「超愛講1個字」　假裝沒聽懂！全場吵翻：變口頭禪了

不只鳳梨酥！日女YTR公布最愛「台灣土產」　白花油、當歸都上榜

百貨福袋大戰開打！店王台中新光抽52萬鑽戒　廣三推按摩椅

饗饗食物中毒「先給800元慰問金」　訂位受影響者加倍還定金

狂擦體香劑蓋味！保守人妻身體發臭夫不知　乳房罹癌潰爛慘切除

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

麻雀同框「超巨猛禽」反差感萌翻　牠真實身分讓網笑了：旁邊都是糧食

找到使用說明書飆新高26分　米勒連3戰爆發成戰神定心丸

「看見家鄉・抵家影展」南投場　小導演展現在地風情驚艷四方

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」！2人對話被挖出

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

爆科長霸凌「多人出走」　北市體育局出手調查：絕不吃案

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

111抗議司法涉「妨害公正罪」？陳智菡曬司法院報告：打臉鍾佳濱

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

麻疹再爆3例！護理師、陪病者中招　醫院群聚累積19例

人妻發現「老公私房錢200萬」：錢都我在管　網揭恐怖真相

淡定租屋哥全家花323元　爽中千萬好宅

發熱衣有使用年限：1招確認年限

快訊／8縣市非常寒冷！低溫特報擴大

強烈冷氣團「第二波降溫凍到剩6度」　今晚明晨可望追雪

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面