台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

▲ 在台灣和美國看病的費用差很多。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

每個醫師的專長不同，而治療費用也因病情有所差異。有一名台灣人在美國加州讀書，突然咳出血緊急送醫，花了16萬美元以上（約500萬新台幣），豈料回台灣治療只花了500元，讓人哭笑不得。

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享案例，提到有台灣人到美國加州念書，突然咳血送醫急救，醫師認為是從台灣來的，鐵定是肺結核或傳染疾病，強迫送進隔離病房，但一系列肺結核檢查全都是陰性，甚至找了3位主治醫師，元本來想強迫病人使用抗結核病藥物，但病患堅持拒絕要求出院才作罷。

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據悉，病人在美國治療，10天的醫療帳單超過16萬美金，醫師診察費用還要另外計算，因此想要回台灣看醫生，沒想到看了2次門診就診斷出原因，是支氣管擴張症咳血，並非肺結核，而且只花了500元就解決，兩者價格天差地遠，笑虧：「病人本來咳血看到帳單快吐血」。

▲ 病患在美國花了超過16萬美金治療，卻沒有找出問題。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰指出，台灣醫師的服務性價比是美國的1萬倍，難怪台灣沒有醫師想走重症，並建議台灣人如果在美國生病，身體還可以的話，就回來台灣看病，性價比高非常多。

貼文一出，引來網友討論，「在美國生病沒有人權」、「馬上買一張機票回來比較划算！」、「美國真的貴得很誇張，但台灣也便宜浪費得很誇張」、「說到專業跟經驗，真的比不上台灣，但蠻血淚的，感謝醫師」、「台灣美國真的兩個極端」。

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